China presenta su molestia ante EE. UU. por la venta de armas a Taiwán

PEKÍN, 17 nov (Reuters) - El Ministerio de Defensa chino dijo el lunes que presentó una protesta ante Estados Unidos por la venta de armas a Taiwán, y prometió tomar "todas las medidas necesarias" para defender la soberanía nacional y la integridad territorial.

"Instamos a la parte estadounidense a que ponga fin inmediatamente a su atroz práctica de pertrechar a Taiwán y evite socavar el desarrollo de las relaciones entre ambos países y ejércitos", dijo Zhang Xiaogang, portavoz del Ministerio de Defensa, en un comunicado.

Estados Unidos aprobó la semana pasada la venta de aviones de combate y otras piezas aeronáuticas a Taiwán por US$330 millones, lo que supone la primera transacción de este tipo desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero. (Reporte de la redacción de Pekín; edición en español de Javier López de Lérida)