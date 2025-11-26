China presenta un nuevo plan para impulsar el consumo

HONG KONG, 26 nov (Reuters) - China dio a conocer un plan para impulsar el consumo en la segunda mayor economía del mundo, detallando medidas que incluyen la promoción de la mejora de los bienes de consumo en las zonas rurales y sectores como "mascotas, anime y juguetes de moda".

Las medidas fueron anunciadas el miércoles por el Ministerio de Comercio de China y varios otros ministerios, su banco central y su máximo regulador del mercado.

Los dirigentes chinos están señalando un cambio más brusco hacia el apoyo al consumo en los próximos cinco años, ya que el limitado margen de inversión y la ralentización de las exportaciones han puesto de manifiesto sus vulnerabilidades.

En octubre, las autoridades afirmaron que aumentarían la proporción de la inversión pública destinada al sustento de la población y elevarían "significativamente" el porcentaje del consumo de los hogares en el PIB durante los próximos cinco años.

"Coordinaremos la expansión de la demanda interna y la profundización de la reforma estructural por el lado de la oferta", decía la declaración, añadiendo que para 2030 la "tasa de contribución del consumo al crecimiento económico aumentará constantemente".

Instó a reforzar la investigación y el desarrollo de productos relacionados con la tercera edad y la infancia, como calzado y ropa, así como "productos de consumo basados en intereses", como mascotas, ropa de moda y juguetes.

Las autoridades también fomentarán el desarrollo de robots de servicio doméstico, electrodomésticos inteligentes y productos de inteligencia artificial. (Información de Farah Master y la redacción de Pekín; edición de Tom Hogue y Shri Navaratnam; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)