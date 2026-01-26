China pretende impulsar la demanda interna en el sector servicios

PEKÍN, 26 ene (Reuters) -

China se esforzará por impulsar el consumo interno de servicios, al tiempo que redoblará sus esfuerzos para empujar a los consumidores a comprar más bienes, dijo el lunes un alto cargo, en la más reciente medida para hacer frente al exceso de capacidad industrial y reducir la dependencia de la economía de la demanda exterior.

China "fomentará nuevas áreas de crecimiento en el consumo de servicios y aprovechará la tendencia de mejora del consumo", dijo el viceministro de Comercio Yan Dong en una conferencia de prensa el lunes, citando áreas de crecimiento potencial como el transporte, el turismo, la automoción, servicios domésticos como la limpieza, y los servicios en línea, incluyendo las emisiones en directo.

China también optimizará los programas de intercambio de bienes de consumo existentes para animar a la gente a comprar bienes como automóviles y electrodomésticos, dijo Yang Mu, jefe del departamento de promoción del consumo del Ministerio de Comercio, en la rueda de prensa.

Wang Ya, responsable del Ministerio de Comercio, añadió que se hará un esfuerzo para apoyar a las empresas con inversión extranjera en la promoción, incluso mediante el apoyo a las empresas con inversión extranjera para que participen en las adquisiciones y licitaciones del Gobierno.

Los dirigentes chinos han prometido impulsar el consumo interno y atajar los arraigados problemas de exceso de capacidad, ante la preocupación de que el auge de las exportaciones que el año pasado protegió a la economía de los aranceles estadounidenses pueda resultar difícil de mantener.

Pero muchas personas se han visto sacudidas por las inciertas perspectivas económicas y prefieren ahorrar a gastar. Los propietarios de viviendas han visto depreciarse sus activos en una caída del mercado inmobiliario que dura ya varios años, mientras que el menor impulso del crecimiento desde la pandemia se ha sumado a la inseguridad laboral.

Las ventas al por menor crecieron un 3,7% en 2025 en comparación con el año anterior, por detrás de una expansión del 5% del PIB y un aumento del 5,9% de la producción industrial. El indicador aumentó sólo un 0,9% interanual en diciembre, el más lento desde diciembre de 2022.

Los nuevos préstamos bancarios de China el año pasado ascendieron a 16,27 billones de yuanes (US$2,34 billones), el nivel más bajo desde 2018, lo que indica una débil demanda de crédito tanto por parte de las empresas como de los hogares.

El Gobierno ya ha ampliado sus programas de subsidios para la compra de bienes de consumo y equipos industriales, habiendo destinado 62.500 millones de yuanes y 93.600 millones de yuanes, respectivamente, para apoyar el plan en su primera fase.

Reuters informó anteriormente de que el Gobierno estaba preparando medidas para impulsar el consumo de servicios, incluyendo áreas como el cuidado de ancianos, la sanidad y el ocio, para elevar la demanda global, pero analistas dijeron que su éxito dependería del aumento de los ingresos de los hogares y del bienestar social.

(US$1 = 6,9557 yuanes chinos renminbi) (Información de Yukun Zhang, Josh Arslan y Colleen Howe; edición de Tom Hogue y Kate Mayberry; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)