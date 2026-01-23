China probablemente fijará un objetivo de crecimiento del 4,5%-5% en 2026, según el SCMP

PEKÍN, 23 ene (Reuters) - Es probable que China fije un objetivo oficial de crecimiento económico para 2026 de entre el 4,5% y el 5%, según informó el viernes el South China Morning Post, lo que refleja cómo ni siquiera un superávit comercial de US$1,2 billones puede proteger a la segunda economía mundial de la ralentización del crecimiento global.

La economía china, valorada en US$19 billones, cumpliendo el objetivo del Gobierno y desafiando a una segunda Casa Blanca de Trump empeñada en frenarla, al aumentar los envíos a otros países para compensar el débil consumo interno, una estrategia que los economistas advierten que será cada vez más difícil de mantener.

El Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento mundial se mantenga en el 3,3% este año, igualando el de 2025, antes de caer un punto porcentual en 2027, lo que significa que los exportadores chinos probablemente tendrán que aceptar precios cada vez más bajos si quieren mantener unos envíos récord.

Por ello, los responsables están presionados para reconducir el gigante manufacturero hacia una recuperación pospandémica duradera basada en el equilibrio y no en una expansión vertiginosa: un modelo más resistente basado en la movilización de sus 1.400 millones de habitantes para evitar un posible estancamiento al estilo de Japón.

El riesgo es que China empiece a sentirse como una economía en recesión, aunque sus cifras de crecimiento sigan siendo muy superiores a las de otras economías más desarrolladas.

Algunos economistas estiman que la economía china creció solo entre un 2,5% y un 3% el año pasado, lo que supone un déficit de alrededor de medio billón de dólares, que el grupo de expertos Rhodium Group atribuye a una fuerte caída de la inversión en activos fijos al debilitarse la demanda interna en el segundo semestre. "Tal objetivo indicaría una tolerancia a una desaceleración moderada ... ya que Pekín subraya la importancia de un desarrollo de 'alta calidad'", dijeron las tres fuentes citadas por el periódico Hong Kong.

La Oficina de Información del Consejo de Estado de China, que gestiona las consultas de los medios de comunicación en nombre del Gobierno, no respondió a la petición de Reuters para que hiciera comentarios.

Pekín presentará su próximo plan quinquenal en marzo, durante la sesión parlamentaria anual, en la que se espera que se desvele el objetivo de crecimiento. Algunos analistas especulan con la posibilidad de que los dirigentes económicos se mantengan en el 5%, un umbral ampliamente considerado como el marcador de unos resultados sólidos, para que se considere que han empezado con buen pie.

