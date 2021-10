China probó en agosto un nuevo misil hipersónico con capacidad nuclear, según medios

El Ejército chino efectuó en agosto un ensayo sin precedentes de un nuevo misil hipersónico con capacidad nuclear que dio la vuelta al mundo, en una prueba que sorprendió a los servicios de Inteligencia de Estados Unidos por lo avanzado de la tecnología, según informaron fuentes próximas a la investigación al 'Financial Times'.

El misil partió al espacio en un cohete antes de separarse y realizar un trayecto suborbital con dirección a su objetivo. Aunque el proyectil erró el blanco por más 20 kilómetros, el mero lanzamiento dio a entender a los servicios de Inteligencia estadounidenses que China ha avanzado mucho más de lo que se creía en su tecnología armamentística.

"No tenemos ni idea de cómo lo han hecho", ha explicado una de las cinco fuentes consultadas al medio en la información que publica este domingo.

Estados Unidos y Rusia también han estado trabajando en estos misiles hipersónicos, que vuelan a cinco veces la velocidad del sonido y pueden maniobrar durante el vuelo, lo que los vuelve mucho más difíciles de rastrear.

El Gobierno chino no ha realizado declaraciones sobre la prueba en cuestión, pero el portavoz de la Embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, ha asegurado al 'Financial Times' que China "no tiene una estrategia global militar como Estados Unidos" y "no está interesada en absoluto en lanzar una carrera armamentística con otros países".

Los expertos consultados por el medio consideran no obstante que el desarrollo completo de dicha tecnología por parte de China afectaría los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos y Japón.

De hecho, dos de las personas familiarizadas con la prueba china avisaron de que el arma podría, en teoría, sobrevolar el Polo Sur, lo que plantearía un enorme problema para el Ejército estadounidense porque sus sistemas de defensa antimisiles están enfocados en la ruta polar norte.

En los últimos meses, responsables militares estadounidenses advirtieron sobre las crecientes capacidades nucleares de China, particularmente después de la publicación de imágenes por satélite de la construcción de más de 200 silos de misiles intercontinentales.

China no está sujeta a ningún acuerdo de control de armas y ha rechazado entablar conversaciones con Estados Unidos sobre su arsenal y política nuclear.