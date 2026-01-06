China prohíbe exportar productos de uso dual para ejército japonés por comentarios sobre Taiwán

PEKÍN, 6 de enero (Reuters)

China prohibió las exportaciones a Japón de productos de uso dual que puedan utilizarse con fines militares, según un comunicado del Ministerio de Comercio emitido el martes, la última medida de Pekín en reacción a un comentario de principios de noviembre de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

Los productos de uso dual son bienes, software o tecnologías que tienen aplicaciones tanto civiles como militares, incluidos ciertos elementos de tierras raras que son esenciales para fabricar drones y chips.

Las exportaciones de tales artículos a usuarios militares o para cualquier propósito que contribuya a la fuerza militar de Japón quedaron prohibidas con efecto inmediato, según indicó el comunicado, que añadió que las organizaciones o individuos de cualquier país o región que violen la prohibición serán considerados legalmente responsables.

Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio de Japón no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los lazos entre Pekín y Tokio se han deteriorado desde que Takaichi afirmó que un ataque chino a la isla de Taiwán podría considerarse una amenaza existencial para Japón, en un comentario que Pekín calificó de "provocador". China considera Taiwán -una isla con gobierno democrático- parte de su territorio, afirmación que Taipéi rechaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino cuestionó posteriormente los motivos de Japón en torno a Taiwán, afirmando que sus "provocaciones" podrían ser un pretexto para aumentar sus fuerzas militares y sus misiones en el extranjero.

A fines de diciembre, el gabinete japonés aprobó un paquete de gastos récord para el año fiscal que comienza en abril, que incluye un aumento del 3,8% del presupuesto militar anual hasta los 9 billones de yenes (US$ 58.000 millones).

La declaración de Pekín del martes no especifica qué artículos están sujetos a las nuevas restricciones. Alrededor de 1100 artículos figuran en la lista china de control de exportaciones de bienes y tecnologías de uso dual, que abarca al menos siete categorías de tierras raras medias y pesadas, como samario, gadolinio, terbio, disprosio y lutecio.

(Reporte de Ethan Wang, Yukun Zhang, Ryan Woo, Laurie Chen y Lewis Jackson en Pekín y John Geddie, Kentaro Okasaka y Tamiyuki Kihara en Tokio; editado en español por Carlos Serrano)