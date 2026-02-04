China prohibirá las manijas ocultas en autos a partir de 2027

HONG KONG (AP) — China prohibirá a partir del próximo año las manijas ocultas en las puertas de los automóviles, muy habituales en los Tesla y en otras marcas de vehículos eléctricos.

Todas las puertas de los autos deben incluir una función de apertura mecánica para las manijas, excepto el portón trasero, según los detalles publicados el lunes por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información chino.

Según las autoridades, la medida tiene como objetivo abordar preocupaciones de seguridad tras accidentes letales de vehículos eléctricos donde, de acuerdo con los reportes, las puertas electrónicas no funcionaron y los pasajeros quedaron atrapados en el interior del vehículo.

El nuevo requisito entrará en vigor el 1 de enero de 2027. En los modelos que ya fueron aprobados, las automotrices tendrán hasta el 1 de enero de 2029 para realizar cambios de diseño que cumplan con las regulaciones.

Vehículos como el Model Y y Model 3 de Tesla, el iX3 de BMW y otros de muchas marcas chinas tienen manijas retráctiles que podrían estar sujetas a las nuevas directrices.

Chris Liu, un analista senior del grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia, en Shanghái, afirmó que el impacto global de las nuevas reglas de Beijing podría ser sustancial y que otras jurisdicciones podrían seguir el ejemplo. Los fabricantes tendrán que llevar a cabo rediseños o adaptaciones que podrían ser costosas.

“China es el primer gran mercado automotriz en prohibir explícitamente las manijas eléctricas emergentes y las ocultas que se accionan presionándolas", indicó. “Aunque otras regiones han señalado preocupaciones de seguridad, China es la primera en formalizarlo en un estándar de seguridad nacional”.

Es probable que los reguladores en Europa y en otros lugares tomen la medida como referencia o se alineen con el enfoque de China, apuntó Liu. Los nuevos requisitos tendrán un mayor impacto en los autos eléctricos premium, ya que las manijas retráctiles “se consideran una declaración de diseño y aerodinámica”, agregó.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China publicó en septiembre un borrador de la propuesta normativa para alegaciones públicas.

El año pasado, la Administración Nacional de Seguridad Vial de Estados Unidos abrió una investigación sobre casos en los que, según los reportes, las manijas electrónicas de Tesla no funcionaron.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.