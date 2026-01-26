China promete apoyo político a los sectores bovino y lácteo

PEKÍN, 26 ene (Reuters) -

El Ministerio de Agricultura de China se comprometió a acelerar las medidas para ayudar a los sectores de la carne vacuna y los productos lácteos a estabilizar su capacidad de producción, según las minutas de una reunión publicada el lunes, en un momento en que estos sectores se enfrentan a un exceso de oferta.

Según el Ministerio, las políticas de apoyo han ayudado a la ganadería vacuna a recuperar los beneficios y a reducir las pérdidas en el sector lácteo, pero la estabilización de la producción sigue siendo una ardua tarea.

El Ministerio también se comprometió a ayudar a los sectores a recibir más apoyo crediticio. (Reporte de Yukun Zhang, Xiuhao Chen y Ryan Woo; Edición de Alexandra Hudson; Editado en español por Daniela Desantis)