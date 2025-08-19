China promete atender las necesidades de tierras raras de India, según una fuente india

Nueva Delhi y Pekín buscan mejorar las relaciones y China promete abordar las necesidades de tierras raras de India

Hay una tendencia ascendente en las relaciones entre India y China y Pekín ha prometido abordar las necesidades de Nueva Delhi con respecto a las tierras raras, según dijeron el martes un alto cargo indio y una fuente, mientras ambos países vecinos restablecen los lazos dañados por el conflicto fronterizo de 2020.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, visitará India para la 24ª ronda de conversaciones sobre la frontera con el asesor Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, y también se reunirá el martes con el primer ministro, Narendra Modi, días antes de que Modi viaje a China para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

"Ha habido una tendencia ascendente. Ha habido calma en las fronteras. Ha habido paz y tranquilidad", dijo Doval a Wang al comenzar las conversaciones. "Nuestros compromisos bilaterales han sido más sustanciales".

"El nuevo ambiente que se ha generado nos ha ayudado a avanzar en las diversas áreas en las que estamos trabajando", dijo.

Wang dijo que los reveses que los dos países habían experimentado durante los últimos años no eran los intereses de la gente de ambos países, según una traducción de sus comentarios de la agencia de noticias ANI.

También el martes, una fuente india había dicho que China había prometido abordar tres preocupaciones clave de India. Wang, según la fuente, había asegurado al ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, que Pekín atendería la necesidad de fertilizantes de India, de tierras raras y de tuneladoras.

Ni el ministro de Exteriores indio ni el de Minas respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

El ministro de Comercio de China tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

No estuvo claro de inmediato si China había acordado agilizar la aprobación de permisos de exportación u otorgar exenciones generales a India.

China se había comprometido previamente a acelerar la emisión de permisos de exportación para Europa y Estados Unidos sin desmantelar el régimen de controles.

Las exportaciones chinas de tierras raras e imanes relacionados se dispararon en junio tras estos acuerdos y mientras el Ministerio de Comercio se enfrentaba a un enorme atraso en las solicitudes.

Sin embargo, las exportaciones de imanes de tierras raras siguieron bajando un 58% en comparación con los niveles de enero, según los datos aduaneros de China.

Junio es el último mes para el que hay datos disponibles a nivel de país.

India tiene las quintas mayores reservas de tierras raras del mundo, con 6,9 millones de toneladas métricas, pero no hay una producción nacional de metales. India depende de imanes importados, principalmente de China.

