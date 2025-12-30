China promete estabilizar la producción de cereales y aceite comestible en una reunión clave

PEKÍN, 30 dic (Reuters) - China debe estabilizar la producción de grano y aceite comestible, mejorar las variedades de grano y aumentar la calidad, dijo el martes la agencia estatal de noticias Xinhua, tras una reunión de la Conferencia Central Anual de Trabajo Rural celebrada del 29 al 30 de diciembre.

El grupo, que establece las prioridades agrícolas de China, se comprometió a "mejorar la capacidad de suministro de alimentos diversificados" y "promover el desarrollo de alta calidad de las tierras agrícolas de alto nivel a través de la planificación zonificada y categorizada", dijo Xinhua.

China depende en gran medida de las importaciones para alimentar a su población y las tensiones con Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales en el sector agrícola, han acelerado una campaña de autosuficiencia interna que incluye inversiones en maquinaria y tecnología de semillas.

"No debemos relajar nuestros esfuerzos en la producción de grano, promover la integración de tierras de alta calidad, semillas de alta calidad, maquinaria de alta calidad y métodos de cultivo de alta calidad para mejorar la capacidad de producción agrícola en general y la calidad", dijo un comunicado de la reunión publicado por Xinhua.

El documento decía que China "hará todos los esfuerzos posibles" para aumentar los ingresos de los agricultores y promover el empleo estable para los trabajadores emigrantes, ya que Pekín busca la seguridad alimentaria frente a los desafíos económicos y las presiones de la urbanización.

El comunicado también señala que China pondrá en marcha programas piloto en todas las provincias para ampliar los contratos de uso de la tierra rural durante otros 30 años después de que los contratos actuales expiren en torno a 2027.

La producción total de cereales de China alcanzó un nuevo récord este año, con un aumento del 1,2% respecto a 2024, hasta los 714,9 millones de toneladas, según datos de la oficina de estadística publicados a principios de este mes. (Reporte de Shi Bu, Ella Cao y Liz Lee; Editado en Español por Ricardo Figueroa)