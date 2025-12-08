China promete expandir la demanda con políticas más proactivas en 2026

PEKÍN, 8 dic (Reuters) - China mantendrá la expansión de la demanda interna y apoyará la economía en general con medidas más proactivas en 2026, según informó el lunes la agencia estatal Xinhua, que citó al Politburó, máximo órgano de toma de decisiones del partido del Gobierno, el Partido Comunista.

Los comentarios sobre una "política fiscal más proactiva" y una "política monetaria adecuadamente flexible" apuntan a un elevado déficit presupuestario, emisión de deuda y recortes adicionales de los tipos de interés el próximo año para alcanzar un objetivo de crecimiento que probablemente se mantenga en torno al 5%, según los analistas.

"Espero que el objetivo de crecimiento del año que viene se fije de nuevo en torno al 5%, ya que China puede lograrlo apoyándose en sus sólidas exportaciones. Aunque las exportaciones se enfrenten a problemas temporales, el Gobierno puede utilizar la política fiscal para llenar el vacío", dijo Dan Wang, director de China en Eurasia Group.

La segunda economía mundial está en vías de alcanzar este año su objetivo de crecimiento de alrededor del 5%, pero se enfrenta a los vientos en contra de una prolongada caída del sector inmobiliario, la débil demanda de los consumidores, el exceso de capacidad de las fábricas en algunos sectores y la disminución de la inversión en infraestructuras.

Aunque China y Estados Unidos han alcanzado una tregua comercial, los fabricantes chinos siguen intensificando sus esfuerzos por diversificar sus mercados de exportación, estrechando lazos comerciales con el Sudeste Asiático y otros mercados emergentes, y aprovechando la presencia mundial de las empresas chinas para establecer nuevos centros de producción con bajos aranceles.

Los datos aduaneros del lunes mostraron que el superávit comercial de China en los 11 meses del año superó por primera vez el billón de dólares. Los envíos a Estados Unidos cayeron un 29% interanual en noviembre, pero las exportaciones a la Unión Europea crecieron un 14,8% anual el mes pasado y las economías del Sudeste Asiático, en rápido crecimiento, recibieron un 8,2% más de mercancías en el mismo periodo.

China coordinará mejor su labor económica interna y sus batallas comerciales internacionales el próximo año, dijo Xinhua.

"Creo que esto significa que las políticas económicas para el próximo año se organizarán con más flexibilidad que antes", dijo Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management.

"A pesar de la tregua entre EEUU y China en materia de comercio, China sigue esperando una gran incertidumbre para el próximo año. Puede que sea necesario ajustar las políticas internas en función del entorno económico exterior."

ATENCIÓN VUELVE A CENTRARSE EN LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

Los dirigentes económicos también se enfrentan al dilema de si seguir adelante con duras reformas estructurales en un contexto de desafíos externos o desplegar más estímulos para levantar la demanda interna.

La ralentización mundial, la prolongada crisis inmobiliaria y el endeudamiento de los gobiernos locales dificultan la reactivación de la actividad, por lo que se vuelve a insistir en la necesidad de reformas económicas.

Pekín ha señalado la necesidad de apoyar el consumo de los hogares y reequilibrar la economía en los próximos cinco años para hacer frente al agravamiento de los desequilibrios estructurales, pero estas medidas pueden tardar en dar resultados.

Los objetivos de crecimiento no se darán a conocer oficialmente hasta la sesión parlamentaria anual de marzo. (Información del equipo económico de China; edición de Tom Hogue, Stephen Coates y Shri Navaratnam; edición en español de Jorge Ollero Castela)