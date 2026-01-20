China promete impulsar demanda interna en plan económico para 2030

China prometió este martes medidas "enérgicas" para impulsar la demanda en los próximos años, con planes para aliviar la caída del gasto interno agravada por una crisis del sector inmobiliario y las presiones demográficas.

La segunda economía mundial creció 5% en 2025, según datos oficiales divulgados el lunes, alcanzando la meta gubernamental gracias a exportaciones récord en 2025.

Pero economistas advirtieron que esa tasa de crecimiento, una de las más bajas en décadas, oculta la prolongada debilidad del sentimiento del consumidor en China.

El nuevo plan gubernamental para el periodo 2026-2030, que deberá ser aprobado en marzo, incluye políticas para abordar este problema, dijeron autoridades el martes en conferencia de prensa.

"La economía actual enfrenta el problema de una fuerte oferta y una débil demanda", comentó Wang Changlin, vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), principal organismo de planificación económica en el gigante asiático.

Wang adelantó que la CNDR "estudiará y formulará un plan de implementación para expandir la demanda interna de 2026 a 2030", con la promesa de "crear demanda nueva mediante oferta nueva y brindar fuertes medidas innovadoras".

Una crisis de endeudamiento en el vasto sector inmobiliario ha hecho que muchos potenciales compradores de vivienda desistan de invertir en propiedad.

Para complicar los desafíos, China enfrenta una población declinante que envejece, lo que debilita la perspectiva de un futuro incremento de gastos.