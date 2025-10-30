China promete impulsar el comercio agrícola con EEUU, pero no aclara los detalles

Por Ella Cao y Naveen Thukral

PEKÍN/SINGAPUR, 30 oct (Reuters) - China se comprometió a ampliar el comercio agrícola con Estados Unidos y el presidente Donald Trump dijo que Pekín compraría "enormes" volúmenes de soja, pero ninguno de los dos dio detalles concretos, decepcionando a los inversores que esperaban un retorno de sus otrora robustas compras.

Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el jueves, después de una reunión con el presidente Xi Jinping, que China comenzaría a comprar "enormes cantidades de soja y otros productos agrícolas de inmediato".

El Ministerio de Comercio de China dijo que ampliaría el comercio agrícola con Estados Unidos, pero no especificó la escala ni el calendario de las compras.

El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) llegó a caer alrededor de un 2%, para luego recortar pérdidas y bajar un 1,28% a US$10,850 por bushel a las 0743 GMT, retrocediendo desde un máximo de 15 meses alcanzado en sesiones anteriores por las esperanzas de un acuerdo comercial.

"Los detalles de la implementación importan mucho: por ejemplo, ¿retirará China los aranceles a los productos agrícolas estadounidenses o sólo creará un proceso burocrático para eximirlos caso por caso?", dijo Even Rogers Pay, director de Trivium China, con sede en Pekín.

"Eso marca una gran diferencia a la hora de decidir si se trata de un repunte temporal de las compras o de un retorno estructural sostenible al mercado".

El mayor comprador de soja del mundo y el principal mercado para los agricultores estadounidenses ha convertido su enorme apetito por las cosechas estadounidenses en una poderosa moneda de cambio en la guerra comercial.

Enfrentados a aranceles de importación del 23% sobre la soja después de rondas de aranceles recíprocos, los compradores chinos evitaron en gran medida la cosecha de otoño de Estados Unidos, recurriendo en su lugar a los suministros de América del Sur.

"Es decepcionante para el mercado chino de soja que no se hayan anunciado detalles", dijo un operador de semillas oleaginosas en una empresa de comercio internacional.

"El mercado había estado esperando que China redujera los aranceles a las importaciones de soja estadounidense".

La caída de la demanda ha costado a los agricultores estadounidenses -un pilar clave de la base política de Trump- miles de millones de dólares en ventas perdidas.

En una señal de descongelación de las relaciones, China ha comprado sus primeros cargamentos de soja estadounidense de la cosecha de 2025 en acuerdos recientes, informó Reuters el miércoles.

Desde la guerra comercial de la primera administración Trump, China ha diversificado sus fuentes de importación de soja.

En 2024, China compró aproximadamente el 20% de su soja a Estados Unidos, por debajo del 41% en 2016, según muestran los datos de aduanas. (Reporte de Ella Cao en Pekín y Naveen Thukral en Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)