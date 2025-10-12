China promete mantenerse firme ante la amenaza de aranceles del 100% de Trump

BEIJING (AP) — China indicó el domingo que no retrocederá ante la amenaza de un arancel del 100% por parte del presidente Donald Trump, e instó a Estados Unidos a resolver las diferencias a través de negociaciones en lugar de amenazas.

"La postura de China es consistente", afirmó el Ministerio de Comercio en un comunicado publicado en línea. "No queremos una guerra arancelaria, pero no la tememos".

La respuesta llegó dos días después de que Trump amenazara con aumentar el impuesto sobre las importaciones de China para el 1 de noviembre, en respuesta a las nuevas restricciones chinas sobre la exportación de tierras raras, un material clave para muchos productos de consumo y militares.

El intercambio amenaza con descarrilar una posible reunión entre Trump y el líder chino, Xi Jinping, y poner fin a una tregua en una guerra arancelaria en la que nuevos aranceles de ambas partes superaron brevemente el 100% en abril.

Trump ha aumentado los impuestos sobre las importaciones de muchos socios comerciales de Estados Unidos este año, buscando obtener concesiones a cambio de reducciones arancelarias. China ha sido uno de los pocos países que no ha retrocedido, confiando en su poder económico.

"Recurrir frecuentemente a la amenaza de altos aranceles no es la manera correcta de llevarse bien con China", señaló el Ministerio de Comercio en su publicación en línea, que se presentó como una serie de respuestas de un portavoz no identificado a preguntas de medios no especificados.

El comunicado pidió abordar cualquier preocupación a través del diálogo.

"Si la parte estadounidense insiste obstinadamente en su práctica, China se asegurará de tomar medidas correspondientes de manera resuelta para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos", decía la publicación.

Ambas partes acusan a la otra de violar el espíritu de la tregua al imponer nuevas restricciones al comercio.

Trump dijo que China se está "volviendo muy hostil" y que está manteniendo al mundo cautivo al restringir el acceso a metales y magnéticos de tierras raras.

Las nuevas regulaciones de China requieren que las empresas extranjeras obtengan una aprobación especial para exportar artículos que contengan incluso pequeñas trazas de elementos de tierras raras provenientes de China. Estos minerales críticos son necesarios en una amplia gama de productos, desde motores a reacción, sistemas de radar y vehículos eléctricos hasta productos electrónicos de consumo, incluidos laptops y celulares.

China representa casi el 70% de la minería mundial de tierras raras y controla aproximadamente el 90% del procesamiento global de tierras raras.

El acceso a este material es un punto clave de contención en las conversaciones comerciales entre Washington y Beijing.

La publicación del ministerio indicó que se otorgarían licencias de exportación para usos civiles legítimos, señalando que los minerales también tienen aplicaciones militares.

La publicación del Ministerio chino de Comercio dijo que Estados Unidos ha introducido varias nuevas restricciones en las últimas semanas, incluyendo la expansión del número de empresas chinas sujetas a controles de exportación de Estados Unidos.

También afirmó que Estados Unidos está ignorando las preocupaciones chinas al seguir adelante con nuevas tarifas portuarias sobre barcos chinos que entran en vigor el martes. China anunció el viernes que impondría tarifas portuarias a los barcos estadounidenses en respuesta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.