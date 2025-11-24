China propone a Alemania estrechar la colaboración en sectores estratégicos

PEKÍN, 24 nov (Reuters) -

El primer ministro chino, Li Qiang, propuso al canciller alemán, Friedrich Merz, una colaboración más estrecha en materia de nuevas energías, fabricación inteligente, biomedicina y conducción inteligente durante una reunión celebrada el domingo al margen de la cumbre del G20, informó Xinhua.

Las relaciones entre la segunda y la tercera economía más grandes del mundo han mejorado significativamente en el último mes, después de que las restricciones chinas a la exportación de chips y tierras raras causaran importantes trastornos a las empresas alemanas y de que el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, tuviera que cancelar una visita a Pekín el mes pasado debido a que China rechazó todas sus reuniones menos una.

El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, realizó la semana pasada la primera visita oficial del Gobierno de Merz, y estabilizó los lazos al reunirse con el máximo responsable económico de China, el vice primer ministro He Lifeng, mientras los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pesan sobre los dos principales exportadores.

También se espera que Merz visite China próximamente.

Li dijo que esperaba que Alemania "mantenga una política racional y pragmática hacia China, elimine la interferencia y la presión, se centre en los intereses compartidos y consolide los cimientos de la cooperación", según una lectura de medios estatales publicada a última hora del domingo y que citaba al segundo responsable de mayor rango de China.

A pesar de las fricciones por el apoyo de Pekín a Rusia y sus acciones en el Indo-Pacífico, y de las críticas de Berlín al historial de China en materia de derechos humanos y a su política industrial subvencionada por el Estado, los dos países siguen unidos por una amplia y mutuamente ventajosa relación comercial.

"China está dispuesta a trabajar con Alemania para aprovechar futuras oportunidades de desarrollo (...) en campos emergentes como las nuevas energías, la fabricación inteligente, la biomedicina, la tecnología energética del hidrógeno y la conducción inteligente", dijo Li en Johannesburgo, Sudáfrica, que acoge la primera cumbre del G20 en el continente.

China compró el año pasado productos alemanes por valor de US$95.000 millones, de los que alrededor del 12% fueron automóviles, según datos chinos, lo que la sitúa entre los 10 principales socios comerciales de la economía de 19 billones de dólares. Alemania compró productos chinos por valor de US$107.000 millones, en su mayoría chips y otros componentes electrónicos.

Sin embargo, Berlín destaca para China como socio inversor, al haber inyectado US$6.600 millones en capital nuevo en 2024, según datos del Instituto Mercator de Estudios sobre China, lo que supone el 45% de toda la inversión extranjera directa en China procedente de la Unión Europea y Reino Unido.

Para Alemania, China representa un mercado automovilístico prácticamente insustituible, y es responsable de casi un tercio de las ventas de los fabricantes de automóviles alemanes. Las empresas químicas y farmacéuticas alemanas también tienen una gran presencia en el país, aunque se enfrentan a una creciente presión de los competidores nacionales.

(Información de Joe Cash; edición de Richard Chang; edición en español de Jorge Ollero Castela)