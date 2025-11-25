China prorroga hasta 2026 investigación sobre importaciones de carne de vacuno, da respiro a exportadores

(.)

Por Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 25 nov (Reuters) - China extendió dos meses más su investigación sobre las importaciones de carne de vacuno, dando a los proveedores mundiales una prórroga temporal más larga de posibles restricciones comerciales mientras la industria nacional lucha contra un exceso de oferta.

La investigación se prolongará hasta el 26 de enero de 2026, según el Ministerio de Comercio, alegando "la complejidad del caso".

Es la segunda vez que el ministerio amplía la investigación desde que la puso en marcha el pasado mes de diciembre, en un momento en que la desaceleración de la demanda reduce las importaciones y el consumo de carne de vacuno en el mayor mercado del mundo. La investigación no se centra en ningún país concreto.

En agosto, China prorrogó la revisión tres meses. Cualquier medida comercial para frenar las importaciones afectaría a grandes proveedores como Argentina, Australia y Brasil.

"La breve prórroga de sólo dos meses es inusual: sugiere que los funcionarios no están tan cerca de llegar a una conclusión como algunos de los rumores de la industria han sugerido", dijo Even Rogers Pay, director de Trivium China, con sede en Pekín.

"Las próximas semanas son un periodo político muy ajetreado en China, y muchos de los principales socios comerciales que envían carne de vacuno también celebrarán fiestas importantes en diciembre, así que podría ser que todos necesiten las semanas extra para ultimar las conclusiones", añadió.

Las autoridades chinas han intensificado este año su política de apoyo al sector. En julio, un funcionario del Ministerio de Agricultura dijo que la cría de ganado vacuno había sido "generalmente rentable" durante tres meses consecutivos.

El pasado viernes, el ministerio dijo que pretende consolidar y ampliar los efectos de las medidas de apoyo al ganado vacuno, al tiempo que promueve una rápida recuperación de la producción de vacas lecheras.

Los precios del ganado vacuno se mantuvieron esta semana en 25,6 yuanes por kilogramo, frente a los 23,7 yuanes por kilogramo del mismo periodo del año pasado, según datos de la consultora Mysteel.

China importó la cifra récord de 2,87 millones de toneladas métricas de carne de vacuno en 2024. Las importaciones de enero-octubre de 2025 aumentaron un 2,8% interanual, hasta 2,41 millones de toneladas. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)