China publica directrices para impulsar inversión en red eléctrica y absorber más energía nueva

PEKÍN, 31 dic (Reuters) - China impulsará la inversión en su red eléctrica para construir un sistema que pueda absorber más potencia de las nuevas energías, según las directrices gubernamentales sobre el desarrollo de redes de alta calidad publicadas el miércoles.

China aspira a establecer un nuevo sistema de red para apoyar un programa de transmisión de energía de oeste a este que supere los 420 gigavatios para 2030, según las directrices publicadas por la Administración Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

El programa incluirá unos 40 GW adicionales de capacidad de equilibrio interprovincial, y la nueva energía -que incluye diversas formas de energía más allá de las fuentes tradicionales- alcanzará alrededor del 30% de la producción total de electricidad.

La guía también advierte contra el exceso de construcción y anima al capital privado a participar en la inversión y construcción de redes.

(Reporte de Sam Li y Ryan Woo en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)