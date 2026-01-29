China publica un plan de trabajo para impulsar el consumo de servicios
PEKÍN, 29 ene (Reuters) -
China publicó el jueves un plan de trabajo para impulsar el consumo de servicios —que abarca el turismo en cruceros y yates, la atención inteligente a personas mayores en el hogar y los eventos deportivos—, en un momento en que las autoridades intensifican sus esfuerzos para reactivar la demanda interna.
Las autoridades también apoyarán el desarrollo del sector de la modificación de automóviles, ampliarán el turismo en automóvil sin conductor, promoverán nuevos modelos de negocio orientados a la experiencia y mejorarán los servicios de turismo receptivo, según el plan de trabajo del gabinete.
El plan se compromete a promover el consumo de yates de alta calidad, revisar las normas de gestión de la seguridad de los yates y mejorar las infraestructuras, incluidos los muelles y amarres públicos.
En cuanto a los deportes, las autoridades aumentarán la oferta de eventos de alta calidad, fomentarán la introducción de competiciones internacionales de primer nivel y promoverán destinos deportivos al aire libre de alta calidad, según ha dicho el gabinete.
Además, China impulsará a los bancos a ampliar el crédito a las empresas de consumo de servicios y permitirá a las empresas cualificadas en los ámbitos de la cultura, el turismo, la educación, los deportes y los servicios domésticos obtener fondos mediante la emisión de bonos, según ha declarado.
Reuters informó anteriormente de que el Gobierno estaba preparando medidas para impulsar el consumo de servicios, incluyendo áreas como el cuidado de personas mayores, la asistencia sanitaria y el ocio, con el fin de aumentar la demanda general, pero los analistas afirmaron que su éxito dependería del aumento de los ingresos de los hogares y del bienestar social.
Los líderes chinos se han comprometido a impulsar el consumo interno y abordar los problemas de exceso de capacidad profundamente arraigados, en un clima de preocupación por que el auge de las exportaciones que amortiguó la economía frente a las crisis arancelarias de Estados Unidos el año pasado pueda resultar difícil de mantener. (Información de Xiuhao Chen, Yukun Zhang y Kevin Yao; edición de Ros Russell y Mark Heinrich; edición en español de Paula Villalba)