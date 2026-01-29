China publica un plan de trabajo para impulsar el consumo de servicios

PEKÍN, 29 ene (Reuters) -

China publicó el jueves un plan de trabajo para impulsar el consumo de servicios —que ⁠abarca el turismo en ⁠cruceros y yates, la atención inteligente a personas mayores en el hogar y los eventos deportivos—, en un momento en que ⁠las autoridades intensifican ‌sus ​esfuerzos para reactivar la demanda interna.

Las autoridades también apoyarán el desarrollo del sector ​de la modificación de automóviles, ampliarán el turismo en automóvil sin conductor, ‌promoverán nuevos modelos de negocio orientados a la ‌experiencia y mejorarán los servicios ​de turismo receptivo, según el plan de trabajo del gabinete.

El plan se compromete a promover el consumo de yates de alta calidad, revisar las normas de gestión de la seguridad de los yates y mejorar las infraestructuras, incluidos los muelles y amarres públicos.

En cuanto a los deportes, las autoridades aumentarán la oferta de eventos de alta calidad, fomentarán ⁠la introducción de competiciones internacionales de primer nivel y promoverán destinos deportivos al aire libre de ​alta calidad, según ha dicho el gabinete.

Además, China impulsará a los bancos a ampliar el crédito a las empresas de consumo de servicios y permitirá a las empresas cualificadas en los ámbitos de la cultura, el turismo, la educación, los deportes y los servicios domésticos obtener fondos mediante la emisión de bonos, ⁠según ha declarado.

Reuters informó anteriormente de que el Gobierno estaba preparando medidas para impulsar ​el consumo de servicios, incluyendo áreas como el cuidado de personas mayores, la asistencia sanitaria y el ocio, con el fin de aumentar la demanda general, pero los analistas afirmaron ‍que su éxito dependería del aumento de los ingresos de los hogares y del bienestar social.

Los líderes chinos se han comprometido a impulsar el consumo interno y abordar los problemas de exceso de capacidad profundamente arraigados, en un clima de preocupación por que el auge ​de las exportaciones que amortiguó la economía frente a las crisis arancelarias de Estados Unidos el año pasado pueda resultar difícil de mantener.