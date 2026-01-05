China quiere estrechar lazos con irlanda para impulsar las relaciones con la ue

PEKÍN, 5 ene (Reuters) -

El presidente chino, Xi Jinping, dijo el lunes al primer ministro irlandés que China está dispuesta a ampliar la cooperación económica y comercial ⁠con Irlanda, con el objetivo de ⁠obtener resultados beneficiosos para ambas partes, y señaló que el fortalecimiento de los lazos bilaterales es una forma de impulsar también las relaciones con la Unión Europea.

Xi destacó el respeto mutuo ⁠y el ‌logro de ​resultados beneficiosos para ambas partes como "experiencias valiosas" para el desarrollo estable y a largo plazo de los lazos entre ​China e Irlanda en su discurso de apertura de una reunión con el primer ministro, Micheal Martin, ‌en el Gran Salón del Pueblo, según informó un grupo de ‌medios de comunicación.

China ha mostrado un creciente ​interés por entablar relaciones individuales con los países de la Unión Europea, mientras los lazos con Bruselas siguen siendo fríos. Pekín también ha tratado las reuniones bilaterales como un medio para transmitir sus puntos de vista sobre las relaciones con la UE.

China y la UE deben centrarse en el largo plazo, adoptar un enfoque objetivo y racional de sus diferencias y buscar una cooperación beneficiosa para todos, dijo Xi a Martin, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

"Se espera que Irlanda desempeñe un papel constructivo en el desarrollo ⁠sano y estable de las relaciones entre China y la UE", dijo Xi, en referencia a que Irlanda asumirá la presidencia rotatoria del ​Consejo de la UE en la segunda mitad de este año.

China está interesada en cooperar con Irlanda en campos como la inteligencia artificial, la economía digital, la industria farmacéutica y el turismo, informó Xinhua basándose en comentarios de Xi, quien también instó a una mayor coordinación y cooperación en asuntos internacionales para abogar por el multilateralismo y la justicia internacional. Martin, el primer taoiseach (jefe de Gobierno en irlandés) que visita Pekín en 14 años, dijo que Irlanda reconocía ⁠el "papel indispensable" de China en el mundo, destacando su papel en los esfuerzos de mantenimiento de la paz.

También subrayó la ​postura irlandesa a favor del comercio abierto, un tema que podría figurar en sus conversaciones con los líderes chinos.

"Creemos que es fundamental que intentemos trabajar por un comercio abierto, reconociendo la interdependencia del mundo", dijo el Taoiseach sobre los lazos comerciales con China.

El viaje de Martin ‍se produce dos semanas después de que Pekín anunciara aranceles sobre los productos lácteos de la UE, imponiendo derechos provisionales de hasta el 42,7%, la última de una serie de medidas contra las exportaciones de la UE consideradas en general una represalia por los aranceles del bloque a los vehículos eléctricos.

Irlanda es uno de los mayores exportadores europeos de productos lácteos, con granjas que envían más ​del 90% de su producción, por valor de unos 6.000 millones de euros (7.020 millones de dólares). Fue uno de los países de la UE que votó a favor de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Martin viajará a Shanghái antes de que finalice su visita de Estado el ‍jueves. (Información de Liz Lee; edición de Christian Schmollinger y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)