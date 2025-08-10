China quiere que Estados Unidos relaje controles a exportación de chips de IA para acuerdo comercial: reporte

10 ago (Reuters) - China quiere que Estados Unidos suavice los controles a la exportación de chips críticos para la inteligencia artificial como parte de un acuerdo comercial antes de una posible cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, informó el domingo el Financial Times.

Funcionarios chinos han dicho a expertos en Washington que Pekín quiere que el Gobierno relaje las restricciones a la exportación de chips de memoria de gran ancho de banda, informó el periódico, que citó a personas no identificadas familiarizadas con el asunto.

La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre el reporte.

Los chips HBM, que ayudan a realizar con rapidez tareas de inteligencia artificial intensivas en datos, son seguidos de cerca por los inversores debido a su uso junto a procesadores gráficos de IA, en particular los de Nvidia.

Según el FT, China está preocupada porque los controles estadounidenses de HBM dificultan la capacidad de empresas chinas como Huawei para desarrollar sus propios chips de IA.

Los sucesivos gobiernos estadounidenses han frenado las exportaciones de chips avanzados a China, tratando de obstaculizar el desarrollo de la IA y la defensa de Pekín.

Aunque esto ha afectado la capacidad de las empresas estadounidenses para satisfacer plenamente la creciente demanda de China, uno de los mayores mercados de semiconductores del mundo, sigue siendo un importante motor de ingresos para los fabricantes de chips estadounidenses. (Reporte de Chandni Shah en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)