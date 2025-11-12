China quiere reducir el estrés de los estudiantes con más tiempo de sueño y menos frente a pantallas

HONG KONG, 12 nov (Reuters) - Las autoridades chinas han anunciado medidas para mejorar la salud mental de los estudiantes de primaria y secundaria reduciendo la presión académica, recortando el tiempo frente a las pantallas y obligando a realizar dos horas diarias de ejercicio físico.

Las iniciativas anunciadas el mes pasado por el Ministerio de Educación incluyen la prohibición de utilizar teléfonos móviles en las aulas y un periodo "sin pantalla" para reducir la excesiva dependencia de internet.

Las escuelas deben "controlar estrictamente" la cantidad total de deberes y ofrecer "al menos" dos horas diarias de actividad física a los alumnos de primaria y secundaria.

También se anima a las escuelas a "garantizar que los estudiantes duerman lo suficiente" organizando las horas de llegada y salida de forma "razonable" y permitiendo pausas adecuadas para comer.

"Aplicar estrictamente las normas de gestión del sueño, frenar con determinación infracciones como el estudio excesivo y evitar cargas académicas excesivas", señaló el ministerio en un comunicado en el que anunciaba las medidas.

Las medidas pretenden ayudar a los estudiantes a sobrellevar el estrés y la ansiedad, sobre todo en época de exámenes.

Los expertos señalan que la pesada carga de deberes es habitual en las escuelas de toda China, lo que provoca falta de sueño y un aumento de la ansiedad y la depresión.

En otra nota publicada también en octubre, el Ministerio de Educación dijo que estaba reduciendo la carga de trabajo de los profesores limitando sus obligaciones extraescolares e impidiéndoles trabajar en vacaciones y fines de semana.

China aprobó en 2021 una ley de educación que pretendía reducir los deberes y prohibía las clases particulares extraescolares en las asignaturas básicas. Sin embargo, muchos padres han seguido buscando servicios de tutoría para dar a sus hijos una ventaja en el altamente competitivo sistema educativo chino. (Información de Farah Master y la redacción de Shanghái; edición de Stephen Coates; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)