China realiza ejercicio militar con misiles cerca de Taiwán

KEELUNG, Taiwán (AP) — China realizó el jueves “ataques de precisión con misiles” en el Estrecho de Taiwán y en las aguas de la costa este de Taiwán, como parte de ejercicios militares que han elevado las tensiones en la región a su nivel más alto en décadas, tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

Beijing había anunciado horas antes los ejercicios militares en los que participarían la Armada y la Fuerza Aérea, entre otros departamentos, en seis zonas alrededor de Taiwán, que el gobierno chino reclama como territorio propio que se anexionaría por la fuerza si fuera necesario.

Cinco de los misiles que lanzó China cayeron dentro de la Zona Económica Exclusiva de Japón frente a Hateruma, una isla al sur del archipiélago principal de Japón, informó el ministro de Defensa japonés Nobuo Kishi. Dijo que Japón protestó ante China por el lanzamiento de los misiles, calificándolos de “amenazas graves a la seguridad nacional de Japón y la seguridad del pueblo japonés”.

El Ministerio de Defensa de Japón también especuló que cuatro misiles pasaron por encima de Taipei, la ciudad capital, atravesando tierra firme, según el comunicado publicado en Twitter por su embajada en Washington. El Ministerio de Defensa de Taiwán no negó las afirmaciones, señalando que la trayectoria fue “fuera de la atmósfera y no es perjudicial a la extensa zona en tierra que sobrevoló”.

Las maniobras fueron en reacción a la visita de Pelosi a la isla esta semana, y su propósito es alertar sobre la amenaza china de atacar a la república insular autónoma. Además de sus medidas para aislar diplomáticamente a Taiwán, China ha amenazado desde hace tiempo con tomar represalias militares por las medidas que ha tomado la isla para consolidar su independencia de facto con el respaldo de aliados clave como Washington.

China disparó proyectiles explosivos de largo alcance, precisó el Comando Oriental del Ejército Popular de Liberación, el brazo militar del Partido Comunista. También dijo que llevó a cabo múltiples lanzamientos de misiles convencionales en tres zonas distintas en las aguas orientales frente a Taiwán. Un gráfico adjunto en la transmisión de la emisora estatal CCTV mostró que ocurrieron en el norte, este y sur.

“Todos los misiles dieron en el blanco con precisión”, agregó el Comando, que no ofreció más detalles.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, condenó los lanzamientos y la actividad militar en torno a Taiwán.

“China ha optado por una reacción desproporcionada y por usar la visita de la presidenta de la cámara baja como pretexto para aumentar su actividad militar de provocación en las inmediaciones del Estrecho de Taiwán”, dijo Kirby el jueves. “No se nos disuadirá de operar en los mares y cielos del Pacífico occidental de conformidad con las leyes internacionales, tal como lo hemos hecho en las décadas de apoyo a Taiwán y en la defensa de una región Indo-Pacífico libre y abierta”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que rastreó el lanzamiento de misiles chinos de la serie Dongfeng desde las 13:56 horas del jueves. En un comunicado, las autoridades taiwanesas explicaron que emplearon varios sistemas de vigilancia de alerta temprana para monitorear los proyectiles. Dijo posteriormente que contó 11 misiles Dongfeng en las aguas del norte, el este y el sur de la isla.

El ministerio agregó que rastreó cohetes de larga distancia y disparos de municiones en islas periféricas en Matsu, Wuqiu y Dongyin.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, criticó las maniobras durante un discurso en video, asegurando que China “destruyó el statu quo y violó nuestra soberanía" con sus “actos irresponsables”. Hizo un llamado a China a ser “sensata y mesurada”.

“Somos tranquilos y no impulsivos, somos sensatos y no provocadores”, aseguró. “Pero también seremos firmes y no daremos un paso atrás”.

Tsai dijo que Taiwán esta en comunicación con sus aliados para garantizar que la situación no siga escalando.

El ministerio taiwanés de defensa explicó que sus fuerzas están en alerta y monitorean la situación al tiempo que tratan de evitar una escalada en las tensiones. Además, desde hace meses se han realizado simulacros de defensa civil y se colocaron avisos en los refugios antiaéreos asignados.

El “comportamiento irracional” de China trata de alterar el statu quo y perturbar la paz y la estabilidad regionales, apuntó el ministerio.

“Las tres ramas del servicio combinarán sus esfuerzos con toda la población para salvaguardar de forma conjunta la seguridad nacional y la integridad territorial”, al tiempo que se adaptan a la situación a medida que avance, añade el comunicado.

La agencia noticiosa oficial china Xinhua afirmó que los ejercicios eran operaciones conjuntas centradas en “bloqueos, asalto a objetivos marítimos, ataque a objetivos terrestres y control del espacio aéreo”.

Ma Chen-kun, profesor en la Universidad de Defensa Nacional de Taiwán, dijo que las maniobras tenían como objetivo mostrar la capacidad militar de China para el despliegue de armas de precisión para cortar los vínculos de Taiwán con el exterior y facilitar el arribo de tropas.

El periodista de The Associated Press David Rising en Nom Pen, Camboya, contribuyó a este despacho