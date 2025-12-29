China realiza enormes ejercicios militares diseñados para rodear Taiwán

Por Joe Cash, Yimou Lee y Wen-Yee Lee

PEKÍN/TAIPÉI, 29 dic (Reuters) - China comenzó el lunes sus juegos de guerra más extensos en torno a Taiwán para mostrar la capacidad de Pekín de aislar a la isla del apoyo exterior en un conflicto, poniendo a prueba la determinación de Taipéi de defenderse y su arsenal de armas de fabricación estadounidense. El Mando del Teatro Oriental dio que desplegó tropas, buques de guerra, aviones de combate y artillería para sus maniobras "Misión Justicia 2025" con el fin de rodear la isla de Gobierno democrático, usar fuego real y realizar ataques simulados contra objetivos terrestres y marítimos, así como ensayos de bloqueo de los principales puertos de Taiwán.

Las maniobras con fuego real continuarán el martes en un número récord de siete zonas designadas por la Administración de Seguridad Marítima de China, lo que las convierte en las mayores hasta la fecha en cuanto a cobertura total y en zonas más cercanas a Taiwán. En un principio, el ejército se refirió a cinco zonas.

El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que también hubo una zona extra para un simulacro de dos horas el lunes por la mañana, que tuvo lugar sin anuncio chino en las aguas orientales de la isla.

El Ministerio de Transportes dijo que más de 100.000 pasajeros de vuelos internacionales programados se verán afectados por los simulacros del martes, mientras que unos 80 vuelos nacionales serán cancelados. La sexta gran ronda de maniobras militares de China desde 2022, después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la isla, se da tras una retórica más fuerte que promueve las reclamaciones territoriales de Pekín en respuesta a la sugerencia de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de que un hipotético ataque chino a Taiwán podría desencadenar una respuesta militar de Tokio.

Taiwán rechaza la soberanía reclamada por China y sostiene que solo su pueblo puede decidir el futuro de la isla.

"Nuestras fuerzas armadas se basan en el principio de prepararse para lo peor y deben tener en cuenta todos los escenarios posibles", dijo a la prensa Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán, cuando se le preguntó por los ejercicios del martes.

"Realizar ejercicios con fuego real en torno al estrecho de Taiwán (...) no solo constituiría una presión militar sobre nosotros, sino que también podría plantear retos e impactos más complejos para la comunidad internacional y los países vecinos", agregó.

(Reporte adicional de Eduardo Baptista en Pekín y Fabian Hamacher en Taipéi; editado en español por María Bayarri y Carlos Serrano)