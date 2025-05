China reanuda importaciones de soja brasileña de 5 empresas suspendidas antes de visita de lula: fuente

Por Laurie Chen y Ella Cao

PEKÍN, 8 mayo (Reuters) - China, el mayor comprador de soja del mundo, reanudó los envíos de soja brasileña de cinco empresas previamente suspendidos por problemas fitosanitarios, según una fuente familiarizada con el asunto y los datos de las aduanas chinas.

Brasil es el mayor productor y exportador de soja del mundo, y el principal proveedor de China, en medio de una guerra comercial que impulsa a Pekín a diversificarse y alejarse de Estados Unidos, su segundo mayor proveedor.

La fuente confirmó que la reanudación de los suministros comenzó el 25 de abril, semanas antes de una visita de Estado prevista a China por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y en un momento en que China está tratando de organizar una coalición mundial contra la guerra comercial de Estados Unidos.

Reuters informó en enero que China había suspendido las importaciones de entidades relacionadas con Terra Roxa Comercio de Cereais, Olam Brasil, C.Vale Cooperativa Agroindustrial, Cargill Agricola S.A. y ADM do Brasil. Gigantes mundiales como Cargill tienen muchas filiales con licencia para exportar a China.

En su momento, Brasil manifestó su intención de plantear la cuestión a Pekín, y el mes pasado su Ministerio de Agricultura facilitó a las autoridades chinas información sobre las empresas suspendidas.

Según una base de datos de las aduanas chinas, todas las entidades con los nombres exactos de las cinco empresas tienen actualmente un estado de registro "normal".

La base de datos no especifica la fecha de reanudación, y Reuters no pudo verificar su situación anterior.

La matriz de ADM do Brasil, Archer-Daniels-Midland Co , Cargill Inc -el gigante privado estadounidense del comercio de cereales y matriz de Cargill Agricola SA-, Terra Roxa Comercio de Cereais y las matrices de las otras dos empresas afectadas no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

El GACC chino y la embajada brasileña tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.

China, que compra más del 60% de la soja comercializada en todo el mundo, se abastece en más del 70% de sus importaciones de Brasil, lo que erosiona aún más la cuota de mercado de Estados Unidos.

En 2024, China importó la cifra récord de 105,03 millones de toneladas métricas de soja, de las que más de 74 millones procedían de Brasil. Se espera que la excelente cosecha de Brasil impulse las importaciones chinas de soja hasta un récord en el segundo trimestre. (Reporte de Laurie Chen y Ella Cao; Editado en Español por Ricardo Figueroa)