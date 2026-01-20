China reanudará las importaciones de aves de corral del estado brasileño de Rio Grande do Sul

LA NACION

China reanudará las importaciones de aves de corral del estado brasileño de Rio Grande do SulPXHERE - PXHERE

Por Ana Mano

SAO PAULO, 20 ene (Reuters) - China decidió reabrir su mercado a las exportaciones de carne de pollo del sureño estado brasileño de Rio Grande do Sul, poniendo fin a una suspensión impuesta en 2024, informaron el martes el Ministerio de Agricultura de Brasil y el grupo industrial ABPA.

* China es uno de los principales destinos de las exportaciones de pollo de Brasil.

* El embargo se impuso inicialmente en julio de 2024 tras confirmarse un caso de enfermedad de Newcastle en una granja comercial del estado.

* El Ministerio de Agricultura brasileño dijo en un comunicado que recibió una notificación de China levantando las restricciones a las exportaciones de aves de corral de Rio Grande do Sul.

* El proceso de reapertura implicó la prueba de medidas de control y erradicación en consonancia con los protocolos internacionales de sanidad animal, según ABPA.

* La publicación Globo Rural informó de la medida a primera hora del día, citando a funcionarios brasileños.

(Reporte de Ana Mano e Isabel Teles en Sao Paulo; editado en español por Carlos Serrano)

