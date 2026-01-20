China reanudará las importaciones de aves de corral del estado brasileño de Rio Grande do Sul

Por Ana Mano

SAO PAULO, 20 ene (Reuters) - China decidió reabrir su mercado a las exportaciones de carne de pollo del sureño estado brasileño de Rio Grande do Sul, poniendo fin a una suspensión impuesta en 2024, informaron el martes el Ministerio de Agricultura de Brasil y el grupo industrial ABPA.

* China es uno de los principales destinos de las exportaciones de pollo de Brasil.

* El embargo se impuso inicialmente en julio de 2024 tras confirmarse un caso de enfermedad de Newcastle en una granja comercial del estado.

* El Ministerio de Agricultura brasileño dijo en un comunicado que recibió una notificación de China levantando las restricciones a las exportaciones de aves de corral de Rio Grande do Sul.

* El proceso de reapertura implicó la prueba de medidas de control y erradicación en consonancia con los protocolos internacionales de sanidad animal, según ABPA.

* La publicación Globo Rural informó de la medida a primera hora del día, citando a funcionarios brasileños.

