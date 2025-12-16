China rebaja los aranceles a la carne de cerdo de la UE tras 18 meses de investigación

Por Daphne Zhang, Ella Cao y Lewis Jackson

PEKÍN, 16 dic (Reuters) -

China redujo drásticamente el martes los aranceles sobre las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea, por valor de más de US$2.000 millones, en la resolución final de una investigación "antidumping" considerada en general una respuesta a los aranceles del bloque sobre los vehículos eléctricos chinos.

China impondrá aranceles de entre el 4,9% y el 19,8% a las importaciones de carne de cerdo del bloque durante un período de cinco años a partir del miércoles, muy por debajo del 15,6%-62,4% impuesto en una decisión preliminar en septiembre, dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Se trata de un respiro parcial para los productores europeos, que dependen en gran medida del mercado chino para sus exportaciones de despojos.

"Este resultado refleja 18 meses de esfuerzos concertados para encontrar una solución negociada a este asunto y a otros conflictos comerciales entre China y la UE", dijo Even Rogers Pay, director de Trivium China, en Pekín.

"La rebaja de los tipos es una buena señal de que las negociaciones han sido constructivas, y no destructivas, para la relación", añadió.

La investigación "antidumping" de China, que comenzó en junio del año pasado, se considera en general una represalia por los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos y ha afectado a grandes exportadores de carne de cerdo como España, Países Bajos y Dinamarca.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas. China también ha llevado a cabo una investigación antisubvenciones sobre las exportaciones de productos lácteos de la Unión Europea y ha impuesto medidas "antidumping" al brandy de la UE. Estas medidas permiten a los exportadores evitar los aranceles si aceptan vender a un precio mínimo o por encima de él.

Las conversaciones entre ambas partes no han dado lugar hasta ahora a un acuerdo, aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, y el rey español, Felipe VI, han visitado Pekín en los dos últimos meses. (Información de Daphne Zhang, Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín; edición de Tom Hogue, Aidan Lewis; edición en español de Paula Villalba)