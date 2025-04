China rechaza las "presiones, amenazas y chantajes" de Estados Unidos en su guerra comercial

China rechazó el martes las "presiones, amenazas y chantajes" de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles adicionales del 50% a la segunda economía mundial.

"Las guerras arancelarias no tienen ganadores, y el proteccionismo no tiene salida. El pueblo chino no crea problemas pero tampoco los teme. La presión, las amenazas y el chantaje no son la forma correcta de tratar con China", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

