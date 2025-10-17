China recibe a jefes de Apple y Blackstone en plena escalada comercial con EE.UU.

Ministros chinos recibieron esta semana a los jefes del gigante tecnológico Apple, Tim Cook, y del fondo de inversión estadounidense Blackstone, Stephen Schwarzman, en plena escalada comercial con Washington.

Los altos funcionarios recalcaron en esas reuniones la importancia de las inversiones estadounidenses en China y la necesidad de resolver mediante el diálogo las diferencias existentes entre ambas partes, informaron sus carteras.

Las tensiones entre China y Estados Unidos se han recrudecido en las últimas semanas por los nuevos controles anunciados por Pekín a las exportaciones relacionadas con las tierras raras -metales indispensables para la industria tecnológica-, los aranceles y las tasas portuarias bilaterales.

En este contexto, Tim Cook, que viaja habitualmente a China porque allí se fabrica gran parte de los productos de Apple, fue recibido el jueves por el ministro de Comercio, Wang Wentao, según un comunicado oficial.

El funcionario consideró que Pekín y Washington deben "buscar soluciones a través de la consulta y el diálogo en igualdad". También expresó su deseo de que Apple "intensifique sus inversiones" en el gigante asiático.

Según el comunicado, Cook consideró "esenciales" las buenas relaciones económicas entre China y Estados Unidos.

El director ejecutivo de Apple se reunió ese mismo día con el vice primer ministro chino, He Lifeng, principal negociador de Pekín en materia comercial.

Cook se entrevistó también el miércoles con el titular chino de Industria y Tecnologías de la Información, Li Lecheng.

Por su parte, Schwarzman fue recibido el jueves por el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, según un comunicado publicado por la diplomacia china.

"Las relaciones entre China y Estados Unidos son hoy en día las relaciones bilaterales más importantes del mundo", indicó Wang a su invitado.

"Una desconexión o ruptura de las cadenas industriales y de suministro no es una opción realista ni racional", subrayó.

Según el comunicado, Schwarzman expresó su esperanza de que China y Estados Unidos "disipen los malentendidos".

ehl/lal/alh/arm/dbh