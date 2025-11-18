China recibe primer cargamento de harina de soja argentina desde aprobación de importaciones de 2019

Por Ella Cao y Naveen Thukral

PEKÍN/SINGAPUR, 18 nov (Reuters) - Un cargamento de harina de soja argentina pasó la aduana china, dijeron dos comerciantes con sede en China, marcando el primer envío de este tipo desde que Pekín aprobó tales importaciones en 2019 y señalando un nuevo canal comercial con el principal exportador de harina de soja del mundo.

El buque Sumatra, que transporta 30.000 toneladas métricas de harina de soja argentina, partió desde Argentina en septiembre y llegó al puerto de Nansha, en la provincia meridional de Cantón, a finales de octubre, según la agencia marítima NABSA y los datos de seguimiento de buques de LSEG.

"El cargamento ha pasado el control de aduanas", dijo una de las fuentes familiarizadas con el asunto.

La consultora Mysteel dijo en una nota el martes que la harina de soja argentina ha entrado en el mercado con buena calidad y precios "altamente competitivos".

China es el mayor consumidor mundial de esta materia prima rica en proteínas para la alimentación animal, pero produce la mayor parte triturando soja importada principalmente de Brasil y Estados Unidos.

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja.

Reuters informó previamente que los fabricantes chinos de piensos habían comprado tres cargamentos de harina de soja argentina para diversificar el suministro en medio de posibles interrupciones por la guerra comercial entre Estados Unidos y China en ese momento.

La comercializadora de granos estadounidense Bunge, vendedora de los tres cargamentos, había enviado antes un cargamento de harina de soja a China en julio, pero luego lo desvió a Vietnam por lo que llamó "razones comerciales".

La empresa no respondió de inmediato a una petición de comentarios Reuters.

El cargamento llega en un momento en que China se enfrenta a un exceso de soja tras meses de importaciones récord, ya que los compradores temían un déficit si la guerra comercial con Washington hubiera continuado.

"Actualmente, tiene poco impacto en el suministro nacional, pero el despacho de aduanas confirma que se ha abierto una nueva ruta comercial", dijo Johnny Xiang, fundador de AgRadar Consulting, con sede en Pekín. "Siempre que la calidad no sea un problema, las compras futuras siguen siendo posibles si los precios son favorables".

(Reporte de Ella Cao in Pekín y Naveen Thukral in Singapur; Editado en Español por Ricardo Figueroa)