China reclama a Israel que detenga "inmediatamente" su ofensiva contra la Franja de Gaza
MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Gobierno de China ha reclamado este martes a Israel que detenga "inmediatamente" su ofensiva contra la Franja de Gaza y que alcance "cuanto antes" un alto el fuego que implique también el fin de las restricciones a la entrada de ayuda al enclave palestino para evitar "una mayor crisis humanitaria".
"Israel debe detener inmediatamente sus operaciones militares en Gaza, alcanzar cuanto antes un alto el fuego exhaustivo y duradero, restaurar totalmente el acceso de suministros humanitarios, evitar una mayor crisis humanitaria y rebajar cuanto antes las tensiones", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.
Guo ha condenado además en rueda de prensa el bombardeo perpetrado el lunes por el Ejército israelí contra un hospital en el sur de la Franja, que dejó al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas, y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, según ha recogido el diario chino 'Global Times'.
La ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 62.700 palestinos muertos y alrededor de 157.300 heridos, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.
