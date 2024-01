El primer ministro chino Li Qiang denunció el martes en el Foro Económico Mundial de Davos las barreras comerciales "discriminatorias" y abogó por establecer "líneas rojas" para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Li Qiang es el funcionario chino de más alto rango en participar en el Foro Económico Mundial que se celebra todos los años en Suiza desde 2017, cuando el presidente Xi Jinping asistió al evento.

En su discurso, pronunciado pocos días después de la elección presidencial en Taiwán, que hace temer un resurgimiento de tensiones entre China y Estados Unidos, no abordó de frente las cuestiones diplomáticas, centrándose en la economía.

Li denunció las "medidas discriminatorias para el comercio y la inversión" que resurgen cada año y afirmó que "todos los obstáculos o disrupciones pueden ralentizar o bloquear flujos vitales para la economía mundial".

El primer ministro no mencionó a ningún país, pero el comercio ha sido un tema espinoso entre China y Estados Unidos y la Unión Europea (UE) en los últimos años.

Recientemente, Estados Unidos volvió a poner cota a las exportaciones de chips esenciales para el desarrollo de tecnología de la inteligencia artificial y la UE abrió una investigación sobre las subvenciones chinas a los vehículos eléctricos.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, respondió desde Davos que las restricciones de Estados Unidos a la exportación a China de algunos semiconductores "no son un bloqueo tecnológico" y buscan proteger la seguridad nacional.

"Quiero que quede claro que estas disposiciones a medida no son un bloqueo tecnológico, no buscan restringir el comercio o la inversión en general y no lo hacen", dijo Sullivan en una intervención en el Foro.

- "La carrera ya comenzó" -

Li Qiang también abogó por una "buena gobernanza" para la tecnología de la IA, que está en auge, asegurando que China "desea desarrollar la comunicación y la cooperación con todas las partes para mejorar los mecanismos de gobernanza de la inteligencia artificial".

Los avances de la denominada inteligencia artificial generativa, que impactaron a la opinión pública con el programa ChatGPT, acaparan muchos de los debates en Davos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyen, advirtió que la UE debe "redoblar sus esfuerzos" para no quedar rezagada en esta carrera.

"La carrera ya comenzó. Nuestra competitividad futura depende de la integración de la IA en nuestras actividades diarias", señaló.

Por su parte, el jefe de Microsoft, Satya Nadella, defendió su asociación con OpenAI, el creador de chatGPT, donde su inversión de aproximadamente 13 mil millones de dólares desde 2019 está en el punto de mira de los reguladores europeos.

"Las asociaciones son un camino para tener competencia", afirmó en un evento organizado por Bloomberg al margen de la reunión de Davos, destacando el "gran riesgo" asumido por Microsoft.

La reunión en Davos será el debut internacional del presidente argentino, Javier Milei, que presentará sus ideas libertarias ante este foro que reúne a las élites económicas y políticas del mundo.

Este economista ultraliberal de 53 años que asumió el poder hace poco más de un mes genera gran interés.

"Hay más de 60 pedidos de bilaterales", dijo Milei antes de viajar. "No tengo forma de dar respuesta física a semejante demanda".

bur-soe/ys/avl/mab/eg/an