China recorta los tipos de interés para ayudar a la economía en plena guerra comercial

PEKÍN/SHANGHÁI, 20 mayo (Reuters) -

China recortó el martes los tipos de interés de referencia de los préstamos por primera vez desde octubre, mientras que los principales bancos estatales redujeron los de los depósitos, un intento de las autoridades de relajar la política económica para proteger la economía del impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Los recortes de tipos, esperados por diversos sectores, tienen como objetivo estimular el consumo y el crecimiento de los préstamos a medida que la segunda economía mundial se debilita y al tiempo que protegen los márgenes de beneficio cada vez más reducidos de los prestamistas comerciales.

El Banco Popular de China dijo que el tipo de interés preferencial de los préstamos a un año (LPR, por sus siglas en inglés), una referencia determinada por los bancos, se había reducido en 10 puntos básicos hasta el 3,0%

, mientras que el LPR a cinco años

se redujo por el mismo margen hasta el 3,5%.

La mayoría de los préstamos nuevos y pendientes en China se basan en el LPR a un año, mientras que el tipo a cinco años influye en el precio de las hipotecas.

El recorte del tipo de interés de los préstamos se anunció justo después de que cinco de los mayores bancos estatales chinos dijeran que habían recortado sus tipos de interés de los depósitos.

Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank y Bank of China redujeron los tipos de interés de los depósitos entre 5 y 25 puntos básicos para algunos plazos, según los tipos mostrados en las aplicaciones móviles de los bancos. Reuters había informado el lunes de que los bancos planeaban recortar sus tipos de depósito a partir del martes.

Las reducciones de los tipos de depósito deberían servir de guía a las entidades más pequeñas para realizar recortes similares.

Las acciones bancarias subían tras la decisión y el índice bancario del CSI

avanzaba un 0,7%, superando al índice de referencia Shanghai Composite .

Marco Sun, analista jefe de mercados financieros de MUFG Bank (China), afirmó que los recortes de tipos pretendían impulsar el crédito y estimular el consumo.

"Es probable que en los próximos meses el banco central adopte una postura expectante, a menos que los riesgos geopolíticos externos se deterioren lo suficiente como para disipar las esperanzas de estabilización de la economía", afirmó Sun.

(Información de Winni Zhou, Ziyi Tang, Liz Lee; edición de Tom Hogue, Shri Navaratnam y Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)