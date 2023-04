China recuerda que no apoya la invasión rusa y critica a Occidente por "malinterpretar" su relación con Moscú

El embajador de China ante la Unión Europea, Fu Cong, ha recordado que Pekín nunca se ha posicionado del lado de Moscú en la guerra de Ucrania y ha criticado que Occidente haya "malinterpretado deliberadamente" la declaración en la que los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping ratificaban la relación "sin límites" de ambos países, tres semanas antes de la invasión.

"'Sin límite' no es más que retórica", ha dicho en una entrevista para 'The New York Times', en la que también ha recordado que Pekín no ha reconocido los intentos de Rusia por anexionarse el año pasado algunos territorios del este de Ucrania, al igual que tampoco hizo con Crimea y otras regiones de Donbás en 2014.

Fu ha recalcado que China no proporcionará armas a Rusia para que haga uso de ellas en Ucrania tanto ahora como en el futuro y ha criticado al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, por "mentir en televisión" cuando en febrero especuló que Pekín barajaba la posibilidad en enviar armas a Moscú.

En otro momento de la entrevista, Fue ha explicado que China no ha condenado de forma tajante la invasión de Ucrania porque comprende la idea de Rusia de que libra una guerra contra las aspiraciones expansionistas de la OTAN y porque en este conflicto las razones "son más complejas" de lo que Occidente quiere hacer creer.

El diplomático chino también ha hecho referencia a la "obsesión" que existe en algunos círculos occidentales con la llamada telefónica que todavía no se ha producido entre los presidente Xi y el de Ucrania, Volodimir Zelenski, y ha aclarado que aunque no se haya dado eso no significa apoyar la invasión rusa.

