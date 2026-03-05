China reduce la presión aérea sobre taiwán en vísperas de la reunión con trump

Por Yimou Lee

TAIPEI, 5 mar (Reuters) - La actividad de la fuerza aérea china alrededor de Taiwán ha disminuido drásticamente en las últimas semanas, sin ningún vuelo ‌en la última semana, una caída ‌repentina ⁠en lo que habían sido maniobras militares diarias que podría indicar que Pekín está recalibrando su presión sobre Taipéi.

China ha enviado 460 aviones militares —desde aviones de combate hasta drones— a la zona de ​identificación de ⁠defensa aérea de ⁠Taiwán en lo que va de año, lo que supone una caída del 46,5% en comparación con el ​año pasado, según los datos del Gobierno de Taiwán recopilados por el grupo de investigación Secure Taiwan Associate ‌Corporation (STA).

En febrero, Taiwán detectó 190 aviones chinos de este tipo, la ​cifra mensual más baja desde que su Ministerio ​de Defensa comenzó a publicar cifras diarias detalladas en 2022 sobre lo que Taipéi considera una campaña de presión continua por parte de Pekín, que ha estado perfeccionando su capacidad para atacar la isla, incluso con juegos de guerra.

El presidente chino, Xi Jinping, podría estar suavizando sus tácticas de presión visibles para crear un mejor ambiente antes de su esperada reunión con el ​presidente estadounidense, Donald Trump, a finales de mes, según afirmaron dos altos cargos taiwaneses.

Ante Trump, "Pekín podría estar tratando de crear una falsa impresión: soy pacífico, voy hacia ⁠la paz, así que deberías dejar de vender armas a Taiwán", dijo a Reuters un alto cargo de seguridad taiwanés, que pidió el anonimato ‌debido a lo delicado del asunto.

Ni el Ministerio de Defensa chino ni su Oficina de Asuntos de Taiwán respondieron a las solicitudes de comentarios.

China, que considera la isla como parte de su territorio, no ha enviado ningún avión militar cerca de Taiwán desde el 27 de febrero, lo que supone una pausa sin precedentes de seis días en este tipo de operaciones, que coincidió con la guerra en Irán, según Tristan Tang, investigador de STA.

A diferencia de esta prolongada pausa, ‌las pausas anteriores fueron breves, normalmente relacionadas con tifones o festivos chinos.

Otra interpretación es la actual purga de la corrupción militar ⁠en China.

Su Tzu-yun, investigador del principal centro de estudios militares de Taiwán, el Instituto de Investigación de Defensa Nacional ‌y Seguridad, dijo que la purga podría ser la "razón principal", ya que el ejército chino ⁠está experimentando cambios en su estructura de mando que probablemente estén socavando su preparación ⁠general.

Un representante de defensa de Taiwán, que también habló bajo condición de anonimato, sugirió que Pekín está aprovechando la pausa para asimilar las lecciones aprendidas de los recientes ejercicios a gran escala.

Sin embargo, según el Ministerio de Defensa de Taiwán, la Armada y la Guardia Costera de China siguen activas, lo que demuestra que Pekín solo ha reducido la ‌actividad aérea más sensible desde el punto de vista ​político.

"El hecho de que no vengan ahora no significa que no vayan a volver en el futuro, y no podemos descartar que se estén preparando para una operación aún mayor", afirmó otro de seguridad de Taiwán.

"No debemos proyectar ningún cambio en las intenciones de Pekín basándonos únicamente en unos pocos ‌días de actividad". (Información de Yimou Lee; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)