China reduce sus previsiones de importación de maíz 2024/25, aumenta las de producción para 2025/26
- 1 minuto de lectura'
PEKÍN, 10 nov (Reuters) - El Ministerio de Agricultura chino redujo su previsión de importaciones de maíz para la campaña agrícola 2024/25, al tiempo que elevó su estimación de producción para la próxima campaña, según sus perspectivas de noviembre publicadas el lunes.
El ministerio fijó las importaciones de maíz en 1,83 millones de toneladas métricas para la campaña agrícola 2024/25, que finaliza en septiembre, y proyectó la producción de 2025/26 en 300 millones de toneladas.
Las importaciones de soja para 2024/25 se estimaron en 109,37 millones de toneladas. El Ministerio mantuvo sin cambios sus previsiones de importación de maíz y soja para 2025/26.
La producción de soja para 2025/26 se revisó a la baja hasta 20,9 millones de toneladas desde la estimación anterior de 21,09 millones de toneladas.
"El tiempo favorable en las zonas de producción del noreste impulsó los rendimientos, mientras que el tiempo adverso en las regiones de Huang-Huai-Hai y el sur causó un ligero descenso", dijo el ministerio.
A continuación se ofrecen las cifras clave del informe de Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícolas en China (CASDE).
|2023/24
|2024/25 Nov Estimación
|2025/26 Oct Previsión
|2025/26 Nov Previsión
|Variación porcentual
|Cosecha de maíz Año: Oct-Sept
|Superficie plantada (millones de hectáreas)
|44,219
|44,741
|44,873
|44,873
|0,00%
|Producción (millones de toneladas)
|288,84
|294,92
|296,16
|300
|1,30%
|Importaciones (millones de toneladas)
|23,41
|1,83
|6
|6
|0,00%
|Consumo (millones de toneladas)
|295
|297,86
|299,69
|299,02
|-0,22%
|Exportaciones (millones de toneladas)
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,00%
|Saldo (millones de toneladas)
|17,24
|-1,12
|2,46
|6,97
|183,33%
|Cosecha de soja Año: Oct-Sept
|Superficie plantada (millones de hectáreas)
|10,474
|10,325
|10,424
|10,424
|0,00%
|Producción (millones de toneladas)
|20,84
|20,65
|21,09
|20,9
|-0,90%
|Importaciones (millones de toneladas)
|104,75
|109,37
|95,8
|95,8
|0,00%
|Consumo (millones de toneladas)
|116,94
|118,56
|114,15
|114,15
|0,00%
|Exportaciones (millones de toneladas)
|0,07
|0,08
|0,15
|0,15
|0,00%
|Saldo (millones de toneladas)
|8,58
|11,38
|2,59
|2,4
|-7,34%
|Cosecha de algodón Año: Sept-Ago
|Existencias iniciales (millones de toneladas)
|7,12
|8,28
|7,88
|7,88
|0,00%
|Superficie plantada (millones de hectáreas)
|2,788
|2,838
|2,878
|2,878
|0,00%
|Producción (millones de toneladas)
|5,62
|6,16
|6,36
|6,6
|3,77%
|Importaciones (millones de toneladas)
|3,25
|1,06
|1,4
|1,4
|0,00%
|Consumo (millones de toneladas)
|7,69
|7,6
|7,4
|7,4
|0,00%
|Exportaciones (millones de toneladas)
|0,01
|0,01
|0,03
|0,03
|0,00%
|Existencias finales (millones de toneladas)
|8,28
|7,88
|8,22
|8,45
|2,80%
|Cosecha de azúcar Año: Oct-Sept
|Superficie plantada (millones de hectáreas)
|1,262
|1,406
|1,44
|1,439
|-0,07%
|Caña
|1,095
|1,189
|1,23
|1,205
|-2,03%
|Remolacha
|0,167
|0,217
|0,21
|0,234
|11,43%
|Producción (millones de toneladas)
|9,96
|11,16
|11,2
|11,7
|4,46%
|Azúcar de caña
|8,82
|9,6
|9,7
|11,09
|14,33%
|Azúcar de remolacha
|1,14
|1,56
|1,5
|1,61
|7,33%
|Importaciones (millones de toneladas)
|4,75
|4,62
|5
|5
|0,00%
|Consumo (millones de toneladas)
|15,5
|15,67
|15,9
|15,7
|-1,26%
|Exportaciones (millones de toneladas)
|0,15
|0,16
|0,18
|0,18
|0,00%
|Saldo (millones de toneladas)
|-0,94
|-0,05
|0,12
|0,82
|583,33%
|Cosecha aceites comestibles Año: Oct-Sept
|Producción (millones de toneladas)
|30,76
|31,32
|30,69
|30,69
|0,00%
|Aceite de soja
|17,76
|18,01
|17,16
|17,16
|0,00%
|Aceite de colza
|7,84
|7,77
|7,76
|7,76
|0,00%
|Aceite de cacahuate
|3,56
|3,82
|4
|3,98
|-0,50%
|Importaciones (millones de toneladas)
|8,07
|6,78
|7,73
|7,73
|0,00%
|Aceite de palma
|3,3
|2,47
|3,5
|3,5
|0,00%
|Aceite de colza
|2,04
|2,17
|2,1
|2,1
|0,00%
|Aceite de soja
|0,38
|0,3
|0,2
|0,2
|0,00%
|Consumo (millones de toneladas)
|37,35
|36,66
|36,65
|36,65
|0,00%
|Exportaciones (millones de toneladas)
|0,17
|0,26
|0,26
|0,26
|0,00%
|Saldo (millones de toneladas)
|1,32
|1,18
|1,5
|1,5
|0,00%
(Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
