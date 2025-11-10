LA NACION

China reduce sus previsiones de importación de maíz 2024/25, aumenta las de producción para 2025/26

PEKÍN, 10 nov (Reuters) - El Ministerio de Agricultura chino redujo su previsión de importaciones de maíz para la campaña agrícola 2024/25, al tiempo que elevó su estimación de producción para la próxima campaña, según sus perspectivas de noviembre publicadas el lunes.

El ministerio fijó las importaciones de maíz en 1,83 millones de toneladas métricas para la campaña agrícola 2024/25, que finaliza en septiembre, y proyectó la producción de 2025/26 en 300 millones de toneladas.

Las importaciones de soja para 2024/25 se estimaron en 109,37 millones de toneladas. El Ministerio mantuvo sin cambios sus previsiones de importación de maíz y soja para 2025/26.

La producción de soja para 2025/26 se revisó a la baja hasta 20,9 millones de toneladas desde la estimación anterior de 21,09 millones de toneladas.

"El tiempo favorable en las zonas de producción del noreste impulsó los rendimientos, mientras que el tiempo adverso en las regiones de Huang-Huai-Hai y el sur causó un ligero descenso", dijo el ministerio.

A continuación se ofrecen las cifras clave del informe de Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícolas en China (CASDE).

2023/242024/25 Nov Estimación2025/26 Oct Previsión2025/26 Nov PrevisiónVariación porcentual
Cosecha de maíz Año: Oct-Sept
Superficie plantada (millones de hectáreas)44,21944,74144,87344,8730,00%
Producción (millones de toneladas)288,84294,92296,163001,30%
Importaciones (millones de toneladas)23,411,83660,00%
Consumo (millones de toneladas)295297,86299,69299,02-0,22%
Exportaciones (millones de toneladas)0,010,010,010,010,00%
Saldo (millones de toneladas)17,24-1,122,466,97183,33%
Cosecha de soja Año: Oct-Sept
Superficie plantada (millones de hectáreas)10,47410,32510,42410,4240,00%
Producción (millones de toneladas)20,8420,6521,0920,9-0,90%
Importaciones (millones de toneladas)104,75109,3795,895,80,00%
Consumo (millones de toneladas)116,94118,56114,15114,150,00%
Exportaciones (millones de toneladas)0,070,080,150,150,00%
Saldo (millones de toneladas)8,5811,382,592,4-7,34%
Cosecha de algodón Año: Sept-Ago
Existencias iniciales (millones de toneladas)7,128,287,887,880,00%
Superficie plantada (millones de hectáreas)2,7882,8382,8782,8780,00%
Producción (millones de toneladas)5,626,166,366,63,77%
Importaciones (millones de toneladas)3,251,061,41,40,00%
Consumo (millones de toneladas)7,697,67,47,40,00%
Exportaciones (millones de toneladas)0,010,010,030,030,00%
Existencias finales (millones de toneladas)8,287,888,228,452,80%
Cosecha de azúcar Año: Oct-Sept
Superficie plantada (millones de hectáreas)1,2621,4061,441,439-0,07%
Caña1,0951,1891,231,205-2,03%
Remolacha0,1670,2170,210,23411,43%
Producción (millones de toneladas)9,9611,1611,211,74,46%
Azúcar de caña8,829,69,711,0914,33%
Azúcar de remolacha1,141,561,51,617,33%
Importaciones (millones de toneladas)4,754,62550,00%
Consumo (millones de toneladas)15,515,6715,915,7-1,26%
Exportaciones (millones de toneladas)0,150,160,180,180,00%
Saldo (millones de toneladas)-0,94-0,050,120,82583,33%
Cosecha aceites comestibles Año: Oct-Sept
Producción (millones de toneladas)30,7631,3230,6930,690,00%
Aceite de soja17,7618,0117,1617,160,00%
Aceite de colza7,847,777,767,760,00%
Aceite de cacahuate3,563,8243,98-0,50%
Importaciones (millones de toneladas)8,076,787,737,730,00%
Aceite de palma3,32,473,53,50,00%
Aceite de colza2,042,172,12,10,00%
Aceite de soja0,380,30,20,20,00%
Consumo (millones de toneladas)37,3536,6636,6536,650,00%
Exportaciones (millones de toneladas)0,170,260,260,260,00%
Saldo (millones de toneladas)1,321,181,51,50,00%

(Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

