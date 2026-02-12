China reducirá aranceles a ciertos productos lácteos provenientes de la UE

China reducirá los aranceles sobre "ciertos productos lácteos" importados de la Unión Europea (UE), pero mantendrá vigentes gravámenes de hasta el 11,7% durante cinco años, anunció el jueves el ministerio chino de Comercio

Esta decisión constituye un nuevo paso en la gradual distensión entre China y la UE tras acuerdos alcanzados sobre precios mínimos para los vehículos eléctricos chinos exportados al bloque y la reducción de aranceles al coñac y productos porcinos europeos

Los "gravámenes antisubsidios" se aplicarán a partir del viernes y oscilarán entre el 7,4% y el 11,7%

En diciembre, China había anunciado aranceles que iban del 21,9% al 42,7%

Estos gravámenes afectan a artículos como quesos frescos y procesados, cuajada, queso azul y algunas leches y cremas, indicó el ministerio chino de Comercio en un comunicado

De acuerdo con el ministerio chino, una investigación concluyó que "ciertos productos lácteos originarios de la UE fueron subvencionados, causando un daño sustancial a la industria láctea en China"

El anuncio de este jueves marcó el final de una investigación sobre subsidios iniciada por funcionarios chinos en agosto de 2024

La UE anunció en enero que los fabricantes chinos de coches eléctricos podrían acordar precios mínimos de importación

China saludó esa decisión luego de una amarga disputa por el mercado de los coches eléctricos

Por su parte, China redujo gravámenes sobre productos porcinos de la UE y alcanzó el año pasado un acuerdo sobre precios mínimos con los productores de brandy y coñac de la UE