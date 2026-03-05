China reducirá las emisiones de dióxido de carbono por unidad de pib en torno a un 3,8% en 2026

Por Colleen Howe

PEKÍN, 5 mar (Reuters) -

China planea reducir su intensidad de carbono, o emisiones de carbono por unidad de producto interior ‌bruto, en un 17% durante ‌su ⁠actual plan quinquenal, según documentos oficiales publicados el jueves, lo que supone una aceleración con respecto al periodo comprendido entre 2020 y 2025.

El nuevo plan quinquenal ​de China, ⁠publicado ⁠el jueves, pide sustituir 30 millones de toneladas métricas de carbón al año por energías renovables ​y esforzarse por alcanzar el pico del carbón, pero no impone más límites a . ‌Durante el plan quinquenal que finalizó el año pasado, China ​redujo su intensidad de carbono en un ​12%.

En 2026, tiene previsto reducir su intensidad de carbono en torno a un 3,8%, según un informe del principal organismo de planificación estatal de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR). China ha dicho que espera que sus emisiones de carbono alcancen su punto máximo antes de 2030.

El nuevo ​objetivo de intensidad de carbono no ha cumplido las expectativas de algunos analistas. Un análisis del Centro de Investigación sobre Energía y ⁠Aire Limpio reveló que China tendría que acelerar el ritmo de reducción de su intensidad de carbono hasta un ‌23% en los próximos cinco años, después de quedarse atrás en el compromiso del Acuerdo de París de reducir la intensidad de carbono en más de un 65% para 2030 en comparación con 2005.

"La rapidez con la que se reduzca la intensidad de carbono depende en gran medida de la cantidad de energía renovable que se pueda suministrar", dijo Yao Zhe, asesora de políticas de Greenpeace ‌Asia Oriental en Pekín.

En los próximos cinco años, China también introducirá un sistema de cuotas mínimas ⁠obligatorias para el consumo de energía renovable, según el informe de la CNDR.

En un ‌discurso pronunciado ante las Naciones Unidas el año pasado, el presidente Xi Jinping ⁠dijo que China sextuplicaría su capacidad de energía eólica y ⁠solar, que ya es la mayor del mundo, desde los niveles de 2020 hasta alcanzar los 3.600 gigavatios en 2035. Sin embargo, se espera que China supere ese objetivo, teniendo en cuenta los niveles actuales de desarrollo de la capacidad.

China aún no ha publicado un objetivo concreto de ‌reducción de emisiones para 2030.

El año pasado, ​Xi dijo en un discurso ante las Naciones Unidas que China alcanzaría su máximo de emisiones de carbono en 2030 y reduciría las emisiones entre un 7% y un 10% para 2035.

(Información de Sam Li, Lewis Jackson y Colleen ‌Howe; edición de Christian Schmollinger y Thomas Derpinghaus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)