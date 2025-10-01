China reemplaza a un alto diplomático mientras persisten las preguntas sobre su paradero

TAIPÉI, Taiwán (AP) — China situó a Liu Haixing, un diplomático con experiencia en asuntos europeos, al frente de su Departamento Internacional, reportó la prensa estatal el miércoles.

Sustituye a Liu Jianchao, quien no ha sido visto en público desde julio en medio de especulaciones sobre una posible detención por razones disciplinarias.

El Departamento Internacional es el brazo diplomático del Partido Comunista, encargado de establecer conexiones con partidos políticos en otros países.

Liu Haixing, de 62 años, pasó gran parte de su carrera en puestos diplomáticos en Europa. Entre 2009 y 2012, fue ministro en la embajada de China en Francia, donde antes había estudiado administración pública, según el currículum publicado en la web del Ministerio de Exteriores.

A su regreso a Beijing, se desempeñó como asistente del ministro de Exteriores y director general del Departamento de Asuntos Europeos.

Su último cargo fue el de subdirector ejecutivo de la oficina general de la Comisión de Seguridad Nacional del Comité Central del Partido Comunista, un organismo de gobierno de alto nivel.

Su nombramiento, que había sido anunciado antes en la web del Departamento Internacional, plantea preguntas sobre el paradero de su predecesor, Liu Jianchao.

Liu Jianchao, que no tiene relación con Liu Haixing, había fungido como jefe del Departamento Internacional desde junio de 2022. Había viajado mucho al extranjero como parte de la campaña pospandémica de Beijing, y su nombre circuló como posible nuevo ministro de Exteriores.

Liu Jianchao no ha sido visto en público desde finales de julio, tras un viaje de trabajo al extranjero. El diario Wall Street Journal reportó que, según algunas fuentes, fue arrestado para ser interrogado como parte de una investigación disciplinaria.

Su desaparición siguió a la desaparición de alto perfil en junio de 2023 del entonces ministro de Exteriores, Qin Gang, que había asumido el cargo siete meses antes. Su predecesor, Wang Yi, regresó al puesto.

Según la información del WSJ, una investigación interna del partido descubrió que Qin había tenido una aventura extramatrimonial durante su anterior período como embajador de Beijing en Washington.

El presidente de China, Xi Jinping, ha dirigido una campaña implacable de purgas disciplinarias desde su nombramiento en 2012. Más de seis millones de funcionarios han sido castigados por corrupción y mala conducta, aunque los críticos dicen que ha utilizado la campaña para eliminar a algunos de sus oponentes y consolidar el poder.

