China reforzará la vigilancia de los autos nuevos exportados como usados

PEKÍN, 14 nov (Reuters) - China reforzará la supervisión de las exportaciones de autos usados y controlará estrictamente la de vehículos nuevos bajo la apariencia de ser usados, según un anuncio publicado el viernes por el Ministerio de Comercio del país.

Desde principios del año que viene, los vehículos que soliciten ser exportados menos de 180 días después de haber sido matriculados deberán presentar la información necesaria para los servicios de mantenimiento posventa, indicó el ministerio.

Además, las autoridades locales de comercio vigilarán más de cerca a los exportadores de autos usados por si incurren en conductas deshonestas o incumplen sus obligaciones de garantía de calidad.

Reuters informó en junio de que la industria automovilística china lleva años inflando las ventas de autos a través de un mercado gris que matricula vehículos nuevos recién salidos de la cadena de montaje y luego los envía al extranjero como "usados".

Estos modelos, llamados de "kilómetro cero", nunca han sido manejados, pero se exportaban como usados a mercados como Rusia, Asia Central y Oriente Medio, y los gobiernos regionales chinos fomentaban de forma activa esta práctica.

En junio, el presidente de la automotriz china Changan pidió medidas enérgicas contra las exportaciones de autos usados con kilómetro cero, afirmando que esta práctica podía "dañar enormemente la imagen de las marcas chinas" en el extranjero.

