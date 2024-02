HONG KONG, 16 feb (Reuters) - Cinco bancos chinos de propiedad estatal han sido emparejados con más de 8.200 proyectos residenciales para la concesión de préstamos de desarrollo en el marco del mecanismo de "lista blanca" destinado a inyectar liquidez en el sector afectado por la crisis, informó el medio de comunicación The Paper, respaldado por el Estado.

El elevado número de proyectos ya aprobados para posibles ayudas pone de relieve los esfuerzos del Gobierno por liberar fondos para el sector, acosado por la deuda, aunque no está claro cuántos obtendrán préstamos.

"El avance de los proyectos incluidos en la lista blanca es más rápido de lo esperado y parece que los reguladores han presionado mucho más a los bancos para que concedan préstamos a los promotores esta vez", dijo Raymond Cheng, responsable de estudios sobre China de CGS International.

En el marco del mecanismo de "lista blanca de proyectos" puesto en marcha el 26 de enero, las Administraciones municipales recomiendan a los bancos proyectos residenciales adecuados para recibir ayuda financiera y se coordinan con las instituciones financieras para satisfacer las necesidades de los proyectos.

El mecanismo es un pilar fundamental de los esfuerzos de Pekín por estabilizar la crisis de deuda del sector y fomentar la confianza en una industria que representa una cuarta parte del PIB chino.

El sexto banco estatal, Postal Savings Bank of China , ya ha aprobado algunos préstamos tras recibir proyectos de la "lista blanca" con necesidades de financiación por valor de 5.700 millones de yuanes (792,5 millones de dólares), aunque no ha dado detalles sobre el número de proyectos implicados, informó The Paper.

Entre los otros cinco bancos estatales, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China (ABC) y China Construction Bank habían recibido más de 2.000 solicitudes cada uno.

China quiere aumentar la financiación de proyectos residenciales, pero la reticencia de los bancos a conceder préstamos al sector podría ser un obstáculo importante para las promotoras en apuros más necesitadas de fondos.

Promotores y analistas han afirmado que estos préstamos sólo pueden utilizarse para garantizar la finalización de los proyectos seleccionados y no para reembolsar la deuda o ayudar a recuperar la solidez financiera.

(1 dólar estadounidense = 7,1929 yuanes chinos renminbi) (Reporte de Clare Jim; editado en español por José Muñoz)