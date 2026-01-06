China refuerza los controles sobre las exportaciones de doble uso civil y militar a Japón

China reforzó los controles sobre las exportaciones a Japón que puedan tener un doble uso civil y militar, anunció el martes el Ministerio de Comercio, en un momento de fuertes tensiones entre Pekín y Tokio.

La medida entrará en vigor este mismo martes, detalló el ministerio del gigante asiático, sin mencionar qué bienes concretos estarán sujetos a control.

Las relaciones entre los dos países se han tensado luego de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera en noviembre que su país podría intervenir militarmente en caso de un ataque chino contra Taiwán.

Pekín considera a esta isla de régimen democrático como parte de su territorio y ha amenazado con usar la fuerza para anexionarla.

"Algunos dirigentes japoneses han hecho recientemente declaraciones erróneas sobre Taiwán, insinuando la posibilidad de una intervención militar en el estrecho de Taiwán", declaró un portavoz del ministerio en un comunicado.

"Se trata de una injerencia flagrante en los asuntos internos de China y de una grave violación del principio de una sola China, de naturaleza y consecuencias extremadamente negativas", añadió.

"China ha decidido prohibir la exportación de todos los productos de doble uso destinados a fines militares por parte de usuarios militares japoneses, así como a cualquier otro usuario final que contribuya al fortalecimiento de las capacidades militares de Japón", afirmó.

La de este martes supone la última medida de represalia por parte de China tras las declaraciones de Sanae Takaichi.

Pekín no ha dejado de mostrar públicamente su enfado y exige abiertamente que la jefa del gobierno se retracte de sus declaraciones.

A finales de diciembre, el gigante asiático realizó maniobras militares dirigidas a simular un bloqueo de Taiwán.

Tras el fin de estos ejercicios, el presidente chino Xi Jinping declaró que la reunificación del país no se podía "impedir".