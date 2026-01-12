China refuerza su equipo comercial con Jiang Chenghua antes de la visita de Trump

PEKÍN, 12 ene (Reuters) - China nombró el lunes a Jiang Chenghua representante adjunto para las Negociaciones Comerciales Internacionales, un negociador veterano con experiencia en el control de las exportaciones y en la gestión de los lazos de inversión del país con Estados Unidos.

Jiang sustituye a Li Yongjie, que en octubre fue nombrado representante de China ante la Organización Mundial del Comercio, mientras Pekín se prepara para una visita del presidente estadounidense, Donald Trump, prevista en abril. Al mismo tiempo, Pekín está centrando su atención en presionar a Japón por las declaraciones de la primera ministra, Sanae Takaichi, sobre Taiwán, aprovechando sus marcos de control de las exportaciones.

Diplomáticos comerciales afirman que Pekín ha mejorado el calibre de sus negociadores desde que Trump pusiera la mira por primera vez sobre China durante su anterior etapa en la Casa Blanca, y algunos creen que China puede tener ahora la sartén por el mango en la mesa de negociaciones.

Jiang, abogado mercantilista de formación, dirigió anteriormente la división de control de importaciones y exportaciones del Ministerio de Comercio y trabajó en las negociaciones de un tratado bilateral de inversiones entre China y Estados Unidos, lanzado en 2008 pero archivado en 2017 tras la llegada de Trump al poder.

Los socios comerciales globales de China se sorprendieron cuando Pekín amplió drásticamente sus controles de exportación de tierras raras en octubre, una respuesta provocada por las iniciativas de los legisladores estadounidenses para limitar aún más la inversión china en el mercado de mayor consumo del mundo.

Los analistas afirman que la escalada probablemente reflejaba el cálculo de Pekín de que demostrar su capacidad para asfixiar las cadenas de suministro críticas recordaría a Washington la influencia que tiene China si Trump presiona demasiado.

Las empresas japonesas temen que Pekín se esté preparando para volver a imponer restricciones a las exportaciones de tierras raras después de que China prohibiera los envíos de productos de doble uso a usuarios militares a principios de este mes, incluidos ciertos elementos de tierras raras críticos para la industria automotriz de Japón. (Información de Joe Cash y Ethan Wang; edición de Himani Sarkar y Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)