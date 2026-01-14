China registra superávit comercial récord de US$ 1,2 billones en 2025

HONG KONG (AP) — El superávit comercial de China se disparó a un récord de casi US$ 1,2 billones en 2025, informó el gobierno el miércoles, debido a que las exportaciones a otros países compensaron la desaceleración de los envíos a Estados Unidos.

Las exportaciones de China aumentaron 5,5% en todo el año pasado a US$ 3,77 billones, según mostraron los datos de aduanas, mientras que las importaciones se mantuvieron estables en US$ 2,58 billones. El superávit comercial de 2024 fue de US$ 992.000 millones.

En diciembre, las exportaciones de China aumentaron 6,6% con respecto al año anterior, superando las estimaciones de los economistas y el incremento interanual de 5,9% de noviembre. Las importaciones en diciembre aumentaron 5,7% interanual, en comparación con 1,9% de noviembre.

El superávit comercial de China superó la marca de US$ un billón por primera vez en noviembre, cuando alcanzó US$ 1,08 billones en los primeros 11 meses del año.

Los economistas esperan que las exportaciones continúen respaldando la economía de China en 2026, a pesar de las fricciones comerciales y las tensiones geopolíticas.

"Seguimos esperando que las exportaciones actúen como un gran motor de crecimiento en 2026", dijo Jacqueline Rong, economista jefe de BNP Paribas en China.

Aunque las exportaciones de China a Estados Unidos han caído de forma drástica durante la mayor parte del año pasado —desde que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca agravó la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo—, esa disminución se ha visto compensada en gran medida por los envíos a otros mercados en Sudamérica, el sudeste asiático, África y Europa.

La fuerte demanda global de chips de computadora y otros dispositivos, y de los materiales necesarios para fabricarlos, fueron algunas de las categorías que apoyaron las exportaciones de China, de acuerdo con analistas.

La solidez de las exportaciones ha ayudado a mantener el crecimiento económico de Beijing a una tasa anual cercana a su objetivo oficial de alrededor del 5%. Pero eso ha generado alarma en países que temen que una avalancha de importaciones baratas esté perjudicando a la industria local.

China enfrenta un entorno comercial externo "severo y complejo" en 2026, dijo Wang Jun, viceministro de la administración de aduanas de China, a periodistas en Beijing. Pero apuntó que los "fundamentos del comercio exterior chino siguen siendo sólidos".

El jefe del Fondo Monetario Internacional pidió el mes pasado a China que solucione sus desequilibrios económicos y acelere su cambio de dependencia de las exportaciones aumentando la demanda e inversión internas.

Una prolongada recesión inmobiliaria, luego de que las autoridades tomaran medidas enérgicas contra el endeudamiento excesivo provocando incumplimientos de pagos por parte de muchos constructores, sigue pesando sobre la confianza del consumidor y la demanda interna.

Los líderes chinos han hecho del aumento del gasto por parte de los consumidores y las empresas un enfoque de la política económica, pero las acciones tomadas hasta ahora han tenido un impacto limitado.

Una de sus principales estrategias ha sido pagar subsidios para alentar a la población a cambiar electrodomésticos y vehículos viejos por modelos más nuevos y eficientes energéticamente.

"Esperamos que el crecimiento de la demanda interna se mantenga tibio", dijo Rong, de BNP Paribas. "De hecho, el impulso de la política a la demanda interna parece más débil que el año pasado, en especial el programa de subsidios fiscales para bienes de consumo".

Gary Ng, economista en el banco de inversión francés Natixis, prevé que las exportaciones chinas crezcan alrededor del 3% en 2026, por debajo del 5,5% del ejercicio pasado. Con un lento crecimiento de las importaciones, espera que el superávit comercial de Beijing se mantenga por encima de US$ un billón este año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.