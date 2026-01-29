China registró un récord de días con altas temperaturas en 2025

HONG KONG, 29 ene (Reuters) -

La temperatura media anual nacional de China alcanzó un récord por segundo año consecutivo con 10,9 grados centígrados y el mayor número de días con temperaturas altas jamás registrado, según informó el jueves la Administración Meteorológica del país.

El anuncio se realizó en una rueda de prensa en la que la agencia publicó su boletín climático para 2025.

El año pasado fue uno de los tres más cálidos registrados en el planeta, según informó la Organización Meteorológica Mundial en enero.

La temperatura media anual de China ha aumentado en las últimas décadas y 2025 fue el año más cálido desde que se iniciaron los registros a nivel nacional en 1961, según la agencia china. Las fuertes lluvias y el calor extremo se han intensificado, lo que aumenta los riesgos de inundaciones y desastres naturales.

La temperatura del país en 2025, de 10,9 °C, empató con la de 2024 como la más alta registrada, según el organismo. China describe los días de alta temperatura como aquellos en los que se alcanzan o superan los 35 °C.

Desde finales de junio hasta principios de septiembre se registraron altas temperaturas sostenidas en el centro y el este de China, y la precipitación media fue un 4,5% superior a la normal, según la Administración Meteorológica.

La cantidad y la duración de las lluvias también fueron las más altas registradas en el norte de China, mientras que las lluvias otoñales en el oeste del país fueron las más intensas registradas, según la agencia. (Información de Farah Master y la redacción de Shanghái; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Jorge Ollero Castela)