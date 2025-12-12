China regulará las exportaciones de acero con un sistema de licencias

PEKÍN, 12 dic (Reuters) -

El mayor productor mundial de acero, China, planea implantar un sistema de licencias a partir de 2026 para regular las exportaciones del metal, ya que los fuertes envíos han alimentado una creciente reacción proteccionista en todo el mundo.

Los exportadores de unos 300 artículos de acero tendrán que solicitar licencias sobre la base de contratos de exportación y certificados de inspección de la calidad del producto de los fabricantes, dijo el viernes el Ministerio de Comercio.

"Algunos productos siderúrgicos se añadirán a la lista de cargas sujetas a la gestión de licencias de exportación a partir del 1 de enero de 2026", añadió en un comunicado.

La noticia se produjo después de que el día anterior el mercado habló de que Pekín podría estar planeando una medida de este tipo.

Una lista de 43 categorías de mercancías sujetas a licencias de exportación en 2025 incluía trigo, maíz, carbón y crudo, dijo el ministerio a finales de 2024.

"La medida ayudará a mantener el equilibrio de la oferta, la demanda y el comercio mundial", afirmó la Asociación China del Hierro y el Acero, respaldada por el Estado, en un comunicado publicado en su cuenta de WeChat.

Algunos analistas restaron importancia al posible impacto en las exportaciones de acero a corto plazo, diciendo que no era difícil conseguir la licencia necesaria.

"Aunque el impacto a corto plazo es limitado, la medida sienta las bases para una regulación potencialmente más estricta en el futuro", dijo un analista con sede en Shanghái que pidió el anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar con los medios.

(Reporte de Amy Lv y Joe Cash; editado en español por Carlos Serrano)