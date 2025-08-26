China: Relación Pekín-Moscú, la más estratégica, Xi

Durante una reunión con Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma rusa (cámara baja del parlamento), Xi elogió la relación entre ambos países como una "fuente estable de paz mundial", según la cadena estatal china CCTV.

"Ambas partes deben trabajar juntas para salvaguardar la seguridad y los intereses de desarrollo de ambos países, unir al Sur Global, defender el verdadero multilateralismo y promover el orden internacional hacia una mayor equidad y justicia", declaró Xi a Volodin en el opulento Gran Salón del Pueblo de Pekín.

Antiguos aliados socialistas con un historial de relaciones tormentosas, las relaciones entre Pekín y Moscú se han profundizado desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

China nunca ha denunciado la guerra ni ha pedido a Moscú la retirada de sus tropas, y muchos aliados de Ucrania creen que Pekín ha brindado apoyo a su vasto vecino del norte.

Pekín insiste en que es neutral, y pide regularmente el fin de los combates, al tiempo que acusa a los países occidentales de prolongar el conflicto al armar a Ucrania.

El presidente ruso, Vladímir Putin, tiene previsto visitar China desde este fin de semana. Asistirá a una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en la ciudad norteña de Tianjin, así como a las celebraciones para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Xi recordó su visita de Estado a Rusia en mayo para celebrar el 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria contra el nazismo, y señaló que Pekín conmemorará el 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista el 3 de septiembre.

"Como principales campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial en Asia y Europa, respectivamente, China y la Unión Soviética hicieron enormes sacrificios nacionales para resistir el militarismo japonés y el nazismo alemán, contribuyendo significativamente a la victoria en la guerra", añadió Xi.

Putin también se reunirá con Xi, con quien ya ha celebrado su supuesto profundo vínculo personal.

Xi le dijo a Putin en una llamada telefónica a principios de este mes que China estaba complacida de ver que Moscú y Washington estaban mejorando sus relaciones, según informaron los medios estatales.

El líder ruso se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Alaska este mes para una importante reunión destinada a poner fin a la guerra en Ucrania, pero el progreso hacia las conversaciones de paz parece haberse estancado desde entonces. (ANSA).