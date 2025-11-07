China restablece licencias de soja para empresas estadounidenses y pone fin a prohibición de troncos

PEKÍN, 7 nov (Reuters) - China restablecerá las licencias de importación de soja para tres empresas estadounidenses y levantará su suspensión sobre las compras de troncos de madera de Estados Unidos desde el 10 de noviembre, dijo el viernes su autoridad aduanera, en otra señal de alivio de las tensiones comerciales entre las naciones.

Las suspensiones de licencias a la cooperativa agrícola CHS, al exportador mundial de cereales Louis Dreyfus Company Grains Merchandising y al operador de la terminal de exportación de cereales EGT se impusieron en marzo en medio de una escalada de las fricciones comerciales.

La paralización de las compras de troncos estadounidenses fue una medida de represalia tras la orden del presidente Donald Trump del 1 de marzo de investigar las importaciones de madera.

La confianza de los inversores mejoró después de que Trump se reuniera con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur, lo que redujo los temores de que las dos mayores economías del mundo abandonaran los esfuerzos para resolver sus disputas comerciales.

Tras la reunión, Pekín levantó los aranceles sobre algunos productos agrícolas estadounidenses que impuso en marzo e inició modestas compras, incluidos dos cargamentos de trigo.

La comercializadora estatal de cereales COFCO también reservó tres cargamentos de soja estadounidense antes de que los líderes se reunieran.

Sin embargo, los operadores mantienen la cautela, ya que sigue en vigor un arancel del 10% sobre todas las importaciones estadounidenses, incluidos los productos agrícolas, lo que limita las expectativas de una recuperación más amplia de los flujos comerciales.

