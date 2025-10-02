China restringe el uso de Nokia y Ericsson en las redes de telecomunicaciones, según el FT

2 oct (Reuters) - China está restringiendo el uso en sus redes de los proveedores europeos de equipos de telecomunicaciones Nokia y Ericsson, informó el miércoles el Financial Times, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Los contratos de la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia deben someterse a revisiones de seguridad nacional de "caja negra" por parte de la Administración del Ciberespacio de China, en las que no se informa a las empresas de cómo se evalúan sus dispositivos, afirma el FT.

Según el artículo, los compradores estatales de equipos de telecomunicaciones exigirán a los licitadores que incluyan documentación detallada sobre cada componente de sus sistemas y la proporción de contenido local.

Nokia y Ericsson no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters de hacer comentarios fuera del horario laboral habitual. No fue posible contactar de inmediato con la Administración del Ciberespacio de China. (Información de Mrinmay Dey en Bengaluru; edición de Alan Barona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)