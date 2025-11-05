LA NACION

China retira y suspende medidas de represalia contra algunas entidades de EE. UU.

Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Richard Drew - AP

PEKÍN, 5 nov (Reuters) -

China eliminará las medidas de control de las exportaciones impuestas a 15 entidades estadounidenses y mantendrá en suspenso durante un año dichas medidas para otras, con efecto a partir del 10 de noviembre, según un comunicado del Ministerio de Comercio.

China también retirará o suspenderá durante un año las medidas que adoptó contra algunas entidades estadounidenses en marzo y abril, cuando las añadió a la lista de entidades no fiables, con efecto a partir del 10 de noviembre, según otro comunicado del Ministerio de Comercio.

La supresión y suspensión de las medidas de control de las exportaciones permitirá a los exportadores chinos solicitar la exportación de productos de doble uso a estas entidades. La otra medida, relativa a la lista de entidades no fiables, permitirá a las empresas nacionales solicitar la realización de transacciones con dichas entidades. (Información de la redacción de Pekín, edición en español de Jorge Ollero Castela)

