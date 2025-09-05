China retrasa decisión final en el conflicto de la colza con su principal proveedor, Canadá

Por Ella Cao y Lewis Jackson

Pekín, 5 sep (Reuters) - China prorrogó el viernes su investigación sobre las importaciones canadienses de colza, extendiendo seis meses las negociaciones que podrían aliviar una disputa comercial de un año desencadenada por los aranceles de Ottawa sobre los vehículos eléctricos chinos.

El Ministerio de Comercio dijo que la investigación antidumping se extendería hasta el 9 de marzo de 2026, debido a la complejidad del caso, según un comunicado.

Pekín, el mayor importador mundial de colza, impuso aranceles preliminares del 75,8% a las importaciones canadienses de semillas de colza en agosto. Una resolución final podría dar lugar a un gravamen diferente o anular la decisión.

"La prórroga da tiempo a ambas partes para buscar una solución negociada", dijo Even Rogers Pay, analista especializado en agricultura de Trivium China, en Pekín.

Canadá, el mayor exportador mundial de canola, envió casi US$5000 millones canadienses (3630 millones de dólares) de productos de canola a China en 2024, alrededor del 80% de los cuales eran semillas. Los elevados aranceles sobre la semilla de colza, si se mantienen, probablemente pondrían fin a esas importaciones.

China, que depende de Canadá para casi todos sus suministros de semillas de colza, también impuso aranceles sobre el aceite y la harina de colza en marzo. Canadá, por su parte, ha impuesto aranceles al acero y el aluminio chinos.

Ottawa está cada vez más preocupada por la pérdida de un cliente clave, sobre todo porque China parece estar orientándose hacia la oferta australiana.

En julio, Reuters informó que Canberra está cerca de llegar a un acuerdo con Pekín que permitiría a los proveedores australianos enviar cinco cargamentos de prueba de colza a China.

Al mes siguiente, la empresa comercial estatal china COFCO reservó la primera canola australiana de nueva cosecha, marcando las primeras importaciones de China desde Australia desde 2020. (Información de Ethan Wang y Ryan Woo; información adicional de Ed White; Editado en español por Javier Leira)